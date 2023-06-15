Авиацию Службы госохраны включили в состав государственной авиации

Правительство утвердило постановление "О некоторых вопросах Службы государственной охраны Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Правительство постановило включить авиацию Службы государственной охраны РК в состав государственной авиации РК.

Такое решение принято в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", в котором говорится: "Государственной авиацией является авиация, находящаяся в ведении уполномоченного органа в сфере государственной авиации, органов внутренних дел и национальной безопасности Республики Казахстан, а также других государственных органов по решению правительства Республики Казахстан и используемая в целях обороны, безопасности государства, охраны общественного порядка, а также предоставления услуг аэропортовской деятельности".

Постановление введено в действие 12 июня 2023 года.