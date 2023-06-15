Дети сотрудников "АрселорМиттал Темиртау" побывали на работе у родителей
Более 20 мальчишек и девчонок подростков побывали на рабочих местах пап и мам. Перед поездкой ребята прошли обязательный вводный инструктаж, получили каски и средства индивидуальной защиты. Дети узнали о компании, производственной деятельности и главных достижениях. После этого ребята с соблюдением норм безопасности посетили рабочие места, где узнали о том, насколько важен труд родителей.
Знакомство с производственными объектами началось с конвертерного цеха АО "АрселорМиттал Темиртау", где участники экскурсии почувствовали жар металла и увидели стальные плиты, из которых потом производят прокат.
"Конвертерный цех варит сталь и разливает слябы, это важный этап производства. Здесь выпускаются готовая продукция и полуфабрикаты для листового проката и рулонов, которые затем поступают на упаковку и отправляются потребителям. Это главный пульт управления МНЛЗ-1, 2, где отслеживается процесс разливки металла".Заместитель начальника цеха по технологии АО "АрселорМиттал Темиртау" Дмитрий Степкин
Ребятам продемонстрировали процесс создания арматуры в сортопрокатном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" и показали различные этапы обработки арматуры, чтобы получить нужную форму и качество.
В цехе горячего цинкования и алюминирования дети увидели процесс, в ходе которого обычное листовое железо превращается в оцинкованное.
Фото: Игоря Узаревича
Потоки раскаленного металла никого не оставили равнодушными.
"Металлургический комбинат произвел огромное впечатление, но больше понравился ЦГЦА. Здесь все компактно и автоматизировано, очень впечатлило. Живу в этом городе, но никогда не замечал, насколько масштабен комбинат, и поэтому было интересно и познавательно побывать на экскурсии и увидеть, как устроено все изнутри", – рассказал участник экскурсии Данил Марин.
Артем Сидоров также высказался о посещении.
"Посетил сегодня металлургический комбинат, особенно запомнился конвертерный цех, где было жарко, но интересно. Это работа, которая требует большой выносливости и усилий, уважаю людей, которые ее выполняют. Работники предприятия были гостеприимны, дали ответы на все вопросы и объяснили работу цеха в ясной и доступной форме".Артем Сидоров