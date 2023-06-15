Дети сотрудников "АрселорМиттал Темиртау" побывали на работе у родителей

Как делают слябы и арматуру, каким образом контролируют качество и отправляют потребителям готовую ​ продукцию? Об этом и не только дети сотрудников АО "АрселорМиттал Темиртау" узнали на экскурсии.

Более 20 мальчишек и девчонок подростков побывали на рабочих местах пап и мам. Перед поездкой ребята прошли обязательный вводный инструктаж, получили каски и средства индивидуальной защиты. Дети узнали ​ о компании, производственной деятельности и главных достижениях. После этого ребята ​ с соблюдением норм безопасности посетили рабочие места, где узнали о том, насколько важен труд родителей.​

Знакомство с производственными объектами началось с конвертерного цеха АО "АрселорМиттал Темиртау", где участники экскурсии почувствовали жар металла и увидели стальные плиты, из которых потом производят прокат.

"Конвертерный цех варит сталь и разливает слябы, это важный этап производства. Здесь выпускаются готовая продукция и полуфабрикаты для листового проката и рулонов, которые затем поступают на упаковку и отправляются потребителям. Это главный пульт управления МНЛЗ-1, 2, где отслеживается процесс разливки металла". Заместитель начальника цеха по технологии АО "АрселорМиттал Темиртау" Дмитрий Степкин

Ребятам продемонстрировали процесс создания арматуры в сортопрокатном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" и показали ​ различные этапы обработки арматуры, чтобы получить нужную форму и качество.

В цехе горячего цинкования и алюминирования дети увидели процесс, в ходе которого обычное листовое железо превращается в оцинкованное.

Фото: Игоря Узаревича

Потоки раскаленного металла никого не оставили равнодушными.​

"Металлургический комбинат произвел огромное впечатление, но больше ​ понравился ЦГЦА. Здесь все компактно и автоматизировано, очень впечатлило.​ Живу в этом городе, но никогда не замечал, насколько масштабен комбинат, и поэтому было интересно и познавательно побывать на экскурсии и увидеть, как устроено все изнутри", – рассказал участник экскурсии Данил Марин.

Артем Сидоров также высказался о посещении.