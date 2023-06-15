Техническое обследование недвижимости будут проводить по-новому

Министр юстиции приказом от 9 июня 2023 года утвердил "Инструкцию по государственному техническому обследованию объектов недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Инструкция детализирует проведение технического обследования объектов недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации.

Объекты недвижимости подразделяются на три категории сложности:

к первой категории сложности относятся строения прямоугольной формы, состоящие не более чем из четырех помещений; ко второй категории сложности относятся строения, состоящие из двух и более прямоугольников, имеющие не более четырнадцати помещений; к третьей категории сложности относятся строения, состоящие из более четырнадцати помещений, фигур сложной конфигурации с различной формой косоугольников или криволинейных, со сложной конструктивной схемой и малыми архитектурными формами.

Работа по государственному техническому обследованию объектов недвижимости состоит из: составления плана земельного участка с фактическими границами и нанесением на него строений и сооружений;

составления поэтажных планов основных строений, расположенных на участке;

составления технического описания конструктивных элементов всех расположенных на участке строений и сооружений с определением их технического состояния;

производства вычислительных работ и занесения результатов обследования в кадастровые паспорта на объекты недвижимости, которые в дальнейшем используются для заполнения единого государственного реестра зарегистрированных прав на недвижимое имущество.

Инструкция определяет порядок проведения следующих процедур:

Съемка земельного участка и вычерчивание схематичного плана земельного участка (полевые и камеральные работы).

Съемка (обмер) зданий и вычерчивание поэтажных планов (полевые и камеральные работы).

Описание технических характеристик земельного участка, здания, сооружения и (или) их составляющие (вычислительные работы).

Государственное техническое обследование автомобильных дорог, ж/д путей, зеленых насаждений, линий городского электротранспорта, мостов и путепроводов, набережных, трубопроводов и электрических сетей.

Съемка земельного участка и вычерчивание схематичного плана земельного участка

По объектам нежилого назначения съемке подлежит застроенный земельный участок под строениями и сооружениями, с обслуживающей инфраструктурой, согласно идентификационному документу на земельный участок. По индивидуальным жилым домам, дачам и индивидуальным гаражам съемке подлежит весь земельный участок согласно идентификационному документу на земельный участок. Съемку земельного участка производят геометрическим способом с применением средств измерения, тесьмянной и стальной рулеткой, а также с использованием других электронных измерительных приборов.

В процессе съемки земельного участка замеряются все строения и сооружения, измеряются протяженность границ участка и отдельных его частей (угодий), устанавливается точное месторасположение (адрес) объекта недвижимости. При обследовании объекта, находящегося в общей долевой собственности, производится обмер земельного участка, строения, принадлежащего только собственнику-заказчику.

При наличии на один объект недвижимости нескольких собственников каждый из собственников при необходимости заказывает кадастровый паспорт. При изготовлении кадастрового паспорта одним из собственников другим собственникам выдается кадастровый паспорт без выезда по материалам предыдущего обследования (в случае отсутствия доступа). Для учета выдаваемых идентичных кадастровых паспортов следует проставлять отметку о номере экземпляра на лицевой стороне кадастрового паспорта, который остается на хранении в инвентарном деле уполномоченного органа. В данном случае кадастровые паспорта, выданные другим собственником, не погашаются.

Строения и сооружения на земельном участке обмеряются по всему периметру и для получения их правильного местоположения на плане участка привязываются к базисным точкам. Обмер строений для составления плана участка производится по цокольному этажу.

Съемка (обмер) зданий и вычерчивание поэтажных планов

Основное строение с пристройками обмеряется снаружи и внутри от поверхностей стен. В случае отсутствия отделки в особых отметках кадастрового паспорта указывается, что обмер производился от неотделанных поверхностей стен. Съемке подлежат все помещения и комнаты в них, в том числе расположенные в подвальных, полуподвальных этажах, в мезонинах и мансардах, независимо от их назначения, использования, а также все помещения в пристройках к этому строению, не исключая холодных построек, при съемке зданий и помещений чертится абрис.

Обмер основного строения с пристройками снаружи производится на уровне окон первого этажа по всему периметру стен выше цокольного этажа. Одновременно при замере оконных и дверных проемов проводятся промежуточные отсчеты.

Внутренний обмер помещений и комнат производится от поверхностей стен и перегородок на высоте 1,2-1,3 метра от пола.

Перегородочные стены, за исключением капитальных стен, возведенные внутри замкнутого жилого или нежилого помещения, подлежат нанесению в кадастровом паспорте, в том числе на схематическом поэтажном плане пунктиром. Наличие таких перегородок не является основанием для внесения изменений в действующий кадастровый паспорт и его замене.

В помещениях и комнатах обмеряются все выступающие части, толщина капитальных стен и перегородок, ниши, стенные шкафы, двери, печи, арочные проемы и прочие устройства. Данные обмера и увязки наносятся на абрис.

Комнаты, соединенные между собой арками шириной не менее 2 метров или проемами 1,5 метра, считаются как одно помещение при условии, что проемы составляют не менее 50% от длины меньшей комнаты, замеренной по стене, в которой имеются арки или проемы, но отсутствуют коробки. Комнаты, соединенные между собой несколькими проемами с опорными столбами, считаются и замеряются как одна комната и проемы включаются в площадь комнаты.

Государственное техническое обследование автомобильных дорог

Объектами технического обследования автомобильных дорог являются:

скоростные дороги;

магистральные улицы:

общегородского значения;

районного значения;

улицы и дороги местного движения:

жилых районов;

промышленных и складских районов:

проезды;

пешеходные дороги;

площади:

главные площади населенного пункта;

площади жилых и промышленных районов;

площади перед театрами, клубами, стадионами и другими общественными зданиями;

площади у торговых зданий;

вокзальные площади;

транспортные площади;

предмостные площади.

Государственное техническое обследование зеленых насаждений

Объектами технического обследования объектов зеленых насаждений являются: зеленые насаждения, в том числе деревья, кустарники, цветники, газоны; сооружения, в том числе скамьи, дорожки, статуи, малые архитектурные формы.

Определение технических характеристик состоит из:

съемки земельного участка с нанесением фактических границ;

привязки к местности;

проведения линейных промеров;

составления плана земельного участка, ситуационных схем объектов, расположенных на участке;

технического описания;

определения материалов;

определения пород деревьев, возрастп;

производства вычислительных работ и занесение результатов обследования в кадастровые паспорта объектов недвижимости.

Текущее обследование производят в случае вырубки или посадки новых насаждений, изменения границ земельного участка. При обследовании зеленых насаждений устанавливаются общие площади, занимаемой объектами, в том числе под деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, дорожками, строениями и сооружениями.

Определяют количество деревьев и кустарников с установлением вида насаждений, породы, возраста, диаметра на высоте 1,3 метра (для деревьев), состояния.

Государственное техническое обследование линий городского электротранспорта

Объектами технического обследования линий городского электротранспорта являются:

трамвайное депо (со всеми строениями, сооружениями, трамвайными путями и контактными сетями, а также пути и контактные сети на подъездах к депо);

троллейбусное депо (со всеми строениями, сооружениями и контактными сетями, а также контактные сети на подъездах к депо);

тяговая подстанция;

трансформаторная подстанция;

станция на конечном пункте трамвая или троллейбуса (павильон ожидания на промежуточном пункте);

трамвайные пути со всеми конструктивными элементами (верхнее, нижнее строения и земляное полотно), дренажные устройства и покрытия (замощения) полотна в пределах маршрута контактная сеть трамвая (троллейбуса), в пределах маршрута;

питающая, подпитывающая и отсасывающая (обратная) кабельная сеть;

высоковольтная электрическая линия.

Государственное техническое обследование мостов и путепроводов

Объектами технического обследования мостов и путепроводов являются мосты, путепроводы, тоннели, сооружения.

Определение технических характеристик состоит из:

съемки земельного участка с нанесением фактических границ;

привязки к местности;

проведения линейных промеров;

составления плана земельного участка, ситуационных схем объектов, расположенных на участке;

технического описания;

определения материалов;

производства вычислительных работ и занесения результатов обследования в кадастровые паспорта на объекты недвижимости.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.