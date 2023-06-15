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Аэропорт Астаны вновь обратился к пассажирам

Аэропорт Астаны вновь обратился к пассажирам Фото: Zakon.kz
С 1 по 31 мая 2023 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев зарегистрировано 53 факта выявленных вещей и багажа, оставленных без присмотра. В связи с этим воздушная гавань обратилась к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что все факты отработаны службой авиационной безопасности совместно с линейным отделом полиции, а также с привлечением служебно-розыскных собак.

"Сотрудники аэропорта бережно относятся ко всем безнадзорным вещам. Однако в соответствии с процедурами авиабезопасности оставленный без присмотра предмет (багаж, сумка, сверток, вещи) рассматривается как потенциальная угроза. В этой связи служба авиабезопасности просит всех пассажиров, а также посетителей столичного аэропорта внимательно относиться к своим вещам и не оставлять их без присмотра".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Также пассажиров и посетителей воздушной гавани просят не доверять свои вещи другим лицам и не принимать для перевозки предметы и посылки от незнакомых людей.

"При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним и пользоваться мобильной связью, находясь рядом с ними. О подозрениях необходимо сообщить сотрудникам аэропорта или представителям правоохранительных органов".Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

В Telegram-канале столичного аэропорта опубликовали несколько фотографий вещей и багажа, оставленных без присмотра.


В начале июня 2023 года аэропорт Астаны уже обращался к пассажирам, которых призвал не летать с топорами. Вылетающих попросили внимательнее собирать багаж.

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