Аэропорт Астаны вновь обратился к пассажирам

С 1 по 31 мая 2023 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев зарегистрировано 53 факта выявленных вещей и багажа, оставленных без присмотра. В связи с этим воздушная гавань обратилась к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что все факты отработаны службой авиационной безопасности совместно с линейным отделом полиции, а также с привлечением служебно-розыскных собак.

"Сотрудники аэропорта бережно относятся ко всем безнадзорным вещам. Однако в соответствии с процедурами авиабезопасности оставленный без присмотра предмет (багаж, сумка, сверток, вещи) рассматривается как потенциальная угроза. В этой связи служба авиабезопасности просит всех пассажиров, а также посетителей столичного аэропорта внимательно относиться к своим вещам и не оставлять их без присмотра". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

Также пассажиров и посетителей воздушной гавани просят не доверять свои вещи другим лицам и не принимать для перевозки предметы и посылки от незнакомых людей.

"При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним и пользоваться мобильной связью, находясь рядом с ними. О подозрениях необходимо сообщить сотрудникам аэропорта или представителям правоохранительных органов". Пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"

В Telegram-канале столичного аэропорта опубликовали несколько фотографий вещей и багажа, оставленных без присмотра.





В начале июня 2023 года аэропорт Астаны уже обращался к пассажирам, которых призвал не летать с топорами. Вылетающих попросили внимательнее собирать багаж.