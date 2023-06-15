Главное за день: когда ликвидируют лесной пожар, дополнительный аудит в МЧС и Минэкологии

Когда ликвидируют пожар в Абайской области. В МЧС и Минэкологии могут провести дополнительный аудит. Главные новости за 15 июня – в подборке Zakon.kz.

Лесной пожар

В МЧС сообщили, что пожар в Абайской области будет ликвидирован через четыре-пять дней.

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова рассказала, что в МЧС и Минэкологии, возможно, проведут дополнительный аудит.

Вице-премьер-министр и министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что правительственная комиссия будет определять, какую социальную поддержку окажут семье погибшего тракториста и включат ли его в список жертв пожара.

В Семее семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Сергея Архипова вручили ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы.

Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров.

Система пожаротушения

В Казахстане образовано 426 противопожарных отделений. По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, этого недостаточно. Еще не хватает 121 отделения.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев назвал неэффективной систему пожаротушения в Казахстане.

Строительство АЭС

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал, что вопрос строительства АЭС на референдум выноситься не будет. Все компании, по его словам, ищут сотрудничество. Недавно были переговоры с представителями корейской компании, также Казахстан ждет предложение от Китая. Что касается местоположения – пока точного решения нет.

Деньги для школ

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова считает, что руководители недостаточно несут ответственность за выделенные средства из бюджета. Поэтому и "появляются школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками"

Выявление ВИЧ

Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала факты с выявлением у пациентов ВИЧ-инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы.

"Как проверка пройдет, мы полную информацию дадим. Теперь должны провести полностью эпидемиологическое расследование, надо понять источник инфекции, пути заражения, не было ли внутрибольничного заражения. Самые лучшие специалисты министерства, комитетов направлены туда". Ажар Гиният

Финпирамиды

40 жителей Шымкента вложили в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group 83 млн тенге.

В Актобе осужденные по нашумевшему делу о крупнейшей в истории страны финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку. Они требуют пересмотра в суде.

Вернули в Казахстан

Бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге.

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