Годунова заступилась за Кабмин перед журналистами: Поставьте себя на место правительства

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в кулуарах Сената 15 июня заявила, что в нынешних условиях правительству непросто и предложила журналистам поставить себя на место членов Кабмина, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в силу своих полномочий сотрудники палаты ищут системные проблемы, недостатки и нарушения. И критикует она правительство в силу того, что имеет такие полномочия.

"Но поставьте себя на место правительства и попробуйте в нынешних условиях санкционного давления и импортируемой инфляции со стороны России, геополитической ситуации в мире, турбулентности на мировых рынках, изменчивости цен основных экспортных товаров Казахстана проводить какую-то работу. Я думаю, что это очень сложно, и правительство это делает практически в ручном режиме. И если бы не были предприняты меры, которые предприняло правительство, ситуация была бы намного хуже. Я не оправдываю, это реальность. Критиковать легче всего, я понимаю, что вам нужны жареные факты". Наталья Годунова

Она отметила, что задача Высшей аудиторской палаты все-таки найти эти системные проблемы, предложить пути их решения, чтобы помочь правительству уйти от ручного управления, чтобы система работала. Но журналисты напомнили, что сама Наталья Годунова критиковала власти, в том числе и за то, что в школах с уличными туалетами появляются кожаные диваны.

"Это тоже системная проблема. Насчет школ – это системная проблема. Не закреплена солидарная ответственность за центральными госорганами и местными исполнительными за контроль над использованием и расходованием государственных ресурсов. Если будет эта солидарная ответственность, то все школы будут примерно стандартные. И человек, который живет в Астане и в дальнем ауле, будет ходить примерно в одинаковую школу". Наталья Годунова

Ранее она сообщила, что в МЧС и Минэкологии, возможно, проведут дополнительный аудит после пожара в Абайской области.