Совместное заседание палат Парламента пройдет 21 июня
Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2023 года в 10 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.
Последнее совместное заседание созывали 13 января.
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