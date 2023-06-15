Жамаубаев рассказал, сколько получает надбавок за пост вице-премьера

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената 15 июня рассказал о сумме своей надбавки, сообщает Zakon.kz.

Изначально журналисты поинтересовались, какова сумма надбавки у Тамары Дуйсеновой, которая вдобавок к посту министра труда и соцзащиты получила пост вице-премьер-министра.

"Я просто по себе знаю, дополнительно какая-то выплата идет со стороны аппарата правительства. Но все зависит от стажа работы Дуйсеновой. Поэтому поинтересуйтесь у нее лично, сколько надбавок получает. Я получаю порядка 300-400 тыс. тенге (надбавка за пост вице-премьера. – Прим. ред.)" Ерулан Жамаубаев

Примерно год назад Ерулан Жамаубаев говорил журналистам, что готов предоставить декларацию о своих доходах и имуществе. Тогда он рассказал, что его зарплата примерно составляет 1,5 млн тенге.