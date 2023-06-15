Этим летом казахстанцы могут бесплатно поехать в любую страну
С 12 июня по 27 августа включительно пройдет масштабная акция от Parimatch с многомиллионными призами.
На протяжении 11 недель казахстанцы старше 21 года получат шанс выиграть новейшую технику Apple, игровые консоли нового поколения Playstation 5, автохолодильники и надувные бассейны. А также главный приз – путевки на двоих в любой райский уголок на выбор победителя.
Принять участие легко:
- Зарегистрируйтесь на сайте Parimatch.
- Создайте своего героя в разделе PM Hero.
- Выполняйте ежедневные квесты на топ-события.
- Получайте сундуки с бонусами и баллами.
- Поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте призы!
Любое количество баллов позволяет участвовать в розыгрыше призов. Однако, первые 1000 игроков в рейтинге вознаграждаются дополнительными гарантированными призами. Врывайтесь в топ и собирайте больше подарков!
Итоговые розыгрыши проводятся в прямом эфире каждый понедельник в 17:00 (по времени Астаны) на Youtube-канале Parimatch Kazakhstan. Победители выбираются случайным образом.
Первый эфир состоится уже 19-го июня. Спешите поучаствовать и стать счастливым обладателем путевок в отпуск мечты!