В Талгаре жители среди ночи устроили митинг перед районным акиматом

Собравшиеся жаловались, что днем в их квартирах нет ни холодной, ни горячей воды и требовали решить этот вопрос, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывают жители дома по улице Рыскулова, на протяжении нескольких месяцев они не могут воспользоваться водой в дневное время суток. Она поступает в квартиры жильцов лишь глубокой ночью. С жалобами они неоднократно обращались в местный акимат, но ничего так и не изменилось.

"Сколько можно терпеть? На улице жара, лето, а мы не можем даже элементарно принять в душ. Приходили наши чиновники и обещали что, решат, но результата нет по сей день. Так же нельзя, мы же тоже люди", – жалуются местные.

Минувшей ночью приблизительно в 22:00 – 22:30 жители собрались у здания акимата Талгарского района с требованием немедленно решить вопрос с подачей воды в дома горожан. Ближе к полуночи к жителям приехало руководство местной администрации и водоканала. Они пообещали разобраться с ситуацией на следующее утро.

По данным пресс-службы акимата, глава района и его заместители действительно выехали к проблемному дому, ознакомились с ситуацией и обещают решить проблему в ближайшее время.

"Хоть это было заранее обговорено, к сожалению, жителей на встречу вышло очень мало, но не смотря на это аким района решил лично проверить состояние труб водоснабжения в подъезде и подвалах. Сотрудники "Талгар Су" разъяснили жителям о работе в данном направлении. Для решения вопроса жителям необходимо вместе с ОСИ провести расчет на увеличение объема труб, в этом им поможет "Талгар Су" – сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители искренне надеются, но уже с трудом верят, что местные власти помогут решить проблему. В крайнем случае, они готовы написать письмо и в вышестоящие органы.