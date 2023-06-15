В национальном парке Буйратау родились трое маленьких бизонов

Пополнение случилось в карагандинском филиале нацпарка, который называется Белодымовский, сообщает Zakon.kz. Бизонов сюда завезли всего три года назад.

Национальный парк Буйратау знаменит на всю страну не только туристическими экомаршрутами, но и самым огромным вольером под открытым небом во всем Казахстане. Там на протяжении двух десятков лет восстанавливают популяцию благородных маралов и недавно завезли бизонов.

С 2004 года 40 завезенных маралов выросли в серьезное стадо. Сейчас их численность оценивается в 500 голов. 300 из них за последние годы выпустили в дикую природу.

А вот бизонов завезли всего три года назад – 7 самок и 3 самца. Первый приплод бизоны национального парка дали только в прошлом году. Это были три теленка. И вот сотрудники национального парка хвастаются новым молодняком.

"Привезли их из Буландынского района Акмолинской области. Животные были разного возраста, самому молодому самцу было около трех лет, а самому старшему около 6-7 лет. Первое потомство появилось в 2022 году. В этом году на данный момент родились 3 теленка", – говорит главный охотовед национального парка Михаил Макухин.

Михаил Макухин рассказывает, что бизоны круглый год находятся на открытом воздухе. На зиму их не загоняют ни в какие теплые загоны, фермы или сараи. Они вольно ходят по территории огромного вольера в 400 гектаров.

"Бизоны у нас прижились хорошо. Размножаются. Их биология идентична домашней корове. Они более чем на 90% генетически и физиологически схожи. Только отличаются внешними признаками: более густая шерсть, более мощное телосложение", – говорит Макухин.

Бизоны живут вольно и летом пасутся в любой части огромного вольера, а зимой их подкармливают сотрудники заповедника.





В Национальный парк Буйратау приезжает очень много туристов, чтобы посмотреть на этих редких животных. Взрослые самцы выглядят грозно. И даже взрослые мужчины приближаются к ним с опаской. А вот бизонята очень милые и действительно внешне очень похожи на обычных телят.

"Погладить бизонов никто не отваживается. Хотя зимой, когда мы их кормим, они более дружелюбные. Сначала, когда их привезли, все сначала даже боялись. Думали, что агрессивные. Но на деле оказалось, что они дружелюбные. Но когда у них идет брачный сезон, гон, лучше к ним, конечно, не подходить. Всякое может быть. Но они у нас часто контактируют с людьми, к туристам привычные", – говорит Макухин.

Работники заповедника просят туристов относиться к бизонам с уважением. Животные они грозные и мощные, весом могут доходить до несколько сотен килограммов. Дразнить их очень опасно.