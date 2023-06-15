Когда Шымкент будет обеспечен водой, газом и электричеством, рассказал аким города

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в СЦК рассказал, когда присоединенные к мегаполису населенные пункты будут полностью обеспечены питьевой водой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Айтенов сообщил, что пять-шесть лет назад к территории города присоединили 81 населенный пункт - до этого они представляли собой один сельский округ.

"Тогда были актуальны проблемы недостаточной инфраструктуры. Можно было сказать, что инфраструктуры нет вовсе. Так, в более чем 40 населенных пунктах нет качественного водоснабжения и электроснабжения. В 2020 году в 19 населенных пунктах из 81 воды вода подавалась по графику. В 9 воды не было вовсе. За два года проведена большая работа. В этом году вопрос обеспечения водой в Шымкенте будет решен на 100%", - заверил глава мегаполиса.

Решится, по его словам, и вопрос обеспечения электричеством. В 2025 году планируется закрыть вопрос газоснабжения.

За последние пять лет, по данным акима, из бюджета на строительство инженерно-инфраструктурной системы выделено 191 млрд тенге, из них 87%, или 166 млрд тенге, выделено за последние три года.

"Был построен резервуар для воды, мощность которого достигла 364 тыс. кубометров в сутки. Он закроет потребность мегаполиса в воде до 2030 года. За счет строительства четвертной подстанций электрическая мощность доведена до 490 МВт, и таким образом потребности города обеспечена до 2025 года. В сфере газификации со строительством новой автоматизированной газораспределительной станции мощность по газу достигла 430 тысяч кубометров в сутки. Таким образом решена обеспечена потребность в природном газе до 2030 года", - заявил Мурат Айтенов.

Объем средств, направленных на развитие транспортной инфраструктуры в текущем году, по данным акима, достиг 38 млрд тенге и увеличен в пять раз по сравнению с 2018 годом.

"За последние 5 лет построено более 900 км дорог. В целях повышения уровня пассажироперевозок автобусный парк в городе за последние пять лет обновлен с 35 до 90%, а отдаленные населенные пункты полностью охвачены маршрутными автобусами. Кроме того, к концу года планируется завершить строительство нового терминала аэропорта, который строится на средства частного инвестора. Железнодорожный вокзал будет передан в доверительное управление и полностью реконструирован за счет средств частного инвестора", - подчеркнул глава Шымкента.

В результате местные власти рассчитывают увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 2000 человек в час, а железнодорожного вокзала - с 2000 до 6000 человек в сутки.

Ранее аким Шымкента пообещал усилить работу по контролю за качеством строительства жилых домов в мегаполисе.