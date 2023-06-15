Сенат рассмотрел отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год

Депутаты Сената рассмотрели отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Не обошлось и без критики. Сенатор Султанбек Макежанов отметил, что сейчас расходы направляются преимущественно на текущие мероприятия, тогда как вложения на бюджет развития составляют около 10%.

"Основными являются, социально-ориентированные расходы (46%), соответственно расходы, направленные на генерирование активов, в будущем являются второстепенными. Соответственно, данный разрыв наблюдается и относительно ВВП, что не вполне соответствует стратегическим целям по диверсификации национальной экономики. Поэтому, считаем целесообразным в порядке приоритизации бюджетных затрат, использовать подход, где бюджетные расходы в большей степени будут направлены на развитие. Причем, факты неэффективного планирования и использования государственных ресурсов подтверждают, что предстоящие нарушения закладываются именно при планировании расходов". Султанбек Макежанов

Он отметил, что при дефиците бюджета в 2,4 трлн тенге, 81 млрд тенге не были освоены, что больше уровня прошлого года на 21,7%. Сумма же неэффективно использованных бюджетных средств составила 421,2 млрд тенге, увеличившись на 0,5% в сравнении с 2021 годом.

Кроме того, по итогам оценки эффективности национальных проектов семь из девяти имеют низкую эффективность при полном их финансовом обеспечении.

"И это при том, что только за один год их реализации, проведено 189 корректировок, как по мероприятиям, так и по объемам финансирования. Это говорит об отсутствии должной взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием. В результате по итогам года возникает неосвоение выделенных средств при полном достижении показателей результатов". Султанбек Макежанов

По итогам 2022 года уровень государственного долга находится в безопасных пределах (25,3 трлн тенге или 24% к ВВП). При этом отмечается, неэффективное планирование и неэффективное освоение средств займов, недостаточная проработка рисков, недостижение запланированных показателей.

"Так, аннулированная сумма по правительственным внешним заемам по состоянию на 1 января 2023 года составила 112,2 млн долларов. При этом были выплачены комиссии и прочие платежи на сумму 291 млн долларов. К примеру, проект "Реформирование системы налогового администрирования" за счет средств заема Международного банка реконструкции и развития в сумме 17 млн долларов в ходе реализации четырежды подвергался пролонгации, аннулировано – 9,9 млн долларов, комиссий и процентов по займу выплачено – 0,6 млн долларов. Полагаем необходим анализ управления долгом, который позволит оценить будущие риски, оценить чувствительность расходов и платежей к процентным ставкам, а также определить источники погашения долга.". Султанбек Макежанов

По министерству индустрии и инфраструктурного развития, по состоянию на 1 января 2023 года действующими являются 3 соглашения о займе, реализуемые свыше 10 лет, с неоднократным продлением срока. Сумма выплаченных процентов составила 272 млн 193 тыс. долларов.

"При осуществлении мониторинга государственного долга правительством не учитываются долговые обязательства субъектов квазигосударственного сектора, которые в случае неспособности платить по счетам, по сути, становятся обязательствами республиканского бюджета. К примеру, из республиканского бюджета за 2020-2021 годы использовано 55 млрд тенге в рамках расходов Министерства сельского хозяйства для субсидирования ставки купонного вознаграждения по долговым облигациям АО "НУХ "КазАгро". А в 2022 году - 29 млрд тенге в рамках расходов Министерства индустрии и инфраструктурного развития для субсидирования ставки купонного вознаграждения по долговым облигациям АО "НК "Қазақстан Темір Жолы". Султанбек Макежанов

В заключении он отметил, что все существующие проблемы и нарушения бюджетного законодательства, свидетельствуют о том, что методология и методика исполнения бюджетного процесса требует большей работы по ее совершенствованию.

На пленарном заседании Мажилиса 7 июня 2023 года фракции партий ОСДП и "Ак жол" высказались против одобрения отчета правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП) об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

После того, как две палаты рассмотрели отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты, окончательное решение примут на совместном заседании Мажилиса и Сената.