Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
В сообщении Акорды сказано, что Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.
Глава Казахстана пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.
Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.
"Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень", – говорится в поздравительной телеграмме.
19 мая 2023 года Токаев прибыл в Центр международных конференций, где принял участие в саммите "Центральная Азия – Китай". На месте проведения саммита Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин.