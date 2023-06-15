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Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием Фото: akorda.kz
15 июня 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды сказано, что Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Си Цзиньпина в развитие политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер, а также продвижение высокого авторитета Китая на международной арене.

Глава Казахстана пожелал успешного претворения в жизнь инициатив и масштабных реформ лидера КНР, направленных на обеспечение благополучия китайского народа.

Президент вновь подтвердил приверженность Казахстана к укреплению всестороннего стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

"Убежден, наши совместные усилия будут и впредь служить на благо дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами и всецело способствовать выводу казахско-китайского многогранного партнерства на качественно новый уровень", – говорится в поздравительной телеграмме.

19 мая 2023 года Токаев прибыл в Центр международных конференций, где принял участие в саммите "Центральная Азия – Китай". На месте проведения саммита Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин.

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