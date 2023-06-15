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Заместитель министра обороны рассказал, есть ли дедовщина в армии

Казахстан дедовщина армия мнение Фото: пресс-служба министерства обороны РК
В кулуарах Мажилиса Парламента РК 15 июня 2023 года заместителя министра обороны Султана Камалетдинова журналисты спросили, есть ли в армии дедовщина и почему родители боятся оправлять детей служить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя Минобороны, дедовщина в армии сейчас должна быть редким явлением, так как военнослужащие призываются и служат всего один год. 

"Сейчас идет один призыв в год службы и подразделение комплектуется одним призывом, поэтому считать дедовщиной… Уважение соответствующие есть, уважение к тому, кто старше по званию, больше служил – прописано даже в нашем уставе. Что такое дедовщина – это казарменное хулиганство. В мужском коллективе конфликты бывают. Наверное, мужчина на то и мужчина, что он должен отстоять свое достоинство, свою семью и Родину". Султан Камалетдинов

Также он высказал свое мнение по поводу боязни родителей отправлять детей служить. 

"Я не думаю, что на дорогах более опасно, чем в Вооруженных силах. Для участников дорожного движения опасности не меньше. На дорогах гибнет больше людей, чем в Вооруженных силах. Здесь я не думаю, что есть такой страх. У нас очень много программ, есть программа, когда приезжают родительские комитеты, смотрят, как они живут. Я думаю, должно быть больше разъяснительной работы". Султан Камалетдинов

При этом замминистра указал, что в армии существуют несколько направлений профилактической работы для предотвращения конфликтных ситуаций и суицидов. 

"Дети дерутся, подростки. Это проблема общества. Мы должны совместно прикладывать усилия для того, чтобы этого не происходило. Со стороны командования мы осуществляем различные меры. В первую очередь, у нас существует система "напарник" – каждый солдат с ним товарищ, друг, они постоянно наблюдают друг за другом. Эта система помогла нам выявить некоторые попытки суицида, четыре случая". Султан Камалетдинов

Также есть система видеонаблюдения, в каждом расположении за личным составом ведется круглосуточное видеонаблюдение, видеокамеры. 

"Третье – в воинских частях психологи, которые проводят работу по систематическому психологическому наблюдению за военнослужащими срочной службы, и проведению их анкетирования. С прошлого года мы приступили к новой системе общения родителей с военнослужащими. Это видеосвязи – солдат общается с родителями". Султан Камалетдинов

Вдобавок каждый командир подразделения имеет свой чат и может напрямую общаться с родителями солдата, узнавать его особенности характера. 

"И есть общественные организации – мы ввели понятие "солдатские комитеты" внутри каждого подразделения. И общественные организации, связанные с комитетом солдатских матерей, которые осуществляют контроль при приготовлении пищи".  Султан Камалетдинов

Ранее он озвучил зарплаты казахстанских контрактников. Оказалось, что в среднем военнослужащие получают 90-140 тысяч тенге, но в этом году для них планируется повышение зарплаты.

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Оксана Скибан
МО РК Казахстан
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