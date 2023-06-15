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Законодательство РК

Назначен первый вице-министр цифрового развития

Назначен первый вице-министр цифрового развития Фото: primeminister.kz
Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства РК Тулеушин Каныш Аманбаевич назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан".

Каныш Тулеушин родился в 1983 году в Жезказгане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, университет Оксфорда Брукса, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в коммерческих структурах. В разные годы работал начальником Управления инновационной политики Департамента индустриально-инновационной политики Министерства индустрии и торговли РК (2007-2008); консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (2008-2011).

Также он был вице-министром индустрии и новых технологий РК (2011-2013); управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (2013-2016); председателем правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (2016-2017).

С 2018 года по настоящее время Каныш Тулеушин работал в коммерческих структурах.

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