Мопед-шоу: зачем в Казахстане разрабатывают отдельный закон о мопедах

Только в Алматы ежедневно происходит до 25 ДТП с участием мопедов, сообщил замначальника УМПС Департамента полиции Алматы Серик Шумаев. Цифра прозвучала в ходе дискуссии, посвященной еще одному законопроекту с поправками в законодательство о дорожном движении, пишет Zakon.kz.

Как известно, принятые Мажилисом 10 мая изменения в закон "О дорожном движении" подверглись жесточайшей критике в обществе. Дело в том, что документ с горем пополам регламентировал использование электросамокатов, но ни словом не обмолвился об их "старших братьях" - электроскутерах. Именно на них (которые ошибочно называют "мопеды") гоняют по улицам и тротуарам с нарушением правил и без регистрации лихие представители служб доставки. И именно к ним у общества больше всего претензий.

Претензии, однако, не пропали даром. Ранее Zakon.kz уже высказывал надежду, что из-за очевидных "ляпов" поправки не будут одобрены Сенатом, и законопроект отправят на доработку. Напомним, согласно порядку, регламентированному в статье 61 Конституции РК, после принятия закона Мажилисом документ поступил в Сенат, однако Сенат может документ и не одобрить: в целом или отдельные статьи. И вернуть на доработку в Мажилис. При этом Сенат вправе предложить Мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

По инсайдерской информации, именно последнее и случится. В частности, мажилисменам будет предложено исключить из закона нормы, касающиеся скоростных характеристик электросамокатов. Впрочем, посмотрим, как все будет на самом деле: времени до начала парламентских каникул остается все меньше, и возвращение, скорее всего, произойдет на следующей неделе.

Но даже не это главная бомба. По мопедам (правильней говорить все же - электроскутерам) МВД уже разрабатывает отдельный законопроект, то есть еще один вдобавок к существующему – так сказать, "самокатному". Где якобы и будут урегулированы все вопросы их эксплуатации и администрирования правонарушений. Эта информация прозвучала на упомянутом круглом столе. Что очень важно: она хоть и не была особенно детализирована, но также не была и опровергнута разработчиком, которого представлял в дискуссии Департамент полиции Алматы.

К слову, в круглом столе также принимали участие депутаты Маслихата и члены Общественного совета южной столицы, управления городской мобильности, представители сервисов доставки (Wolt, Chocofood), эксперты. Модерировал дискуссию председатель Алматинского городского филиала партии Respublica Айтуар Кошмамбетов.

Зачем понадобилось разделение пакета поправок на два отдельных законопроекта - ответ очевиден. Это был компромисс законодателя, чтобы и отреагировать на справедливую критику, и в то же время, что называется, сохранить лицо. Теперь по существу.

Пока законопроект окончательно не готов и будет презентован в Мажилис явно не в эту сессию, может, осенью. Главная его идея – все средства индивидуальной мобильности, кроме электросамокатов, подлежат государственной регистрации. То, чего и требовало общество: от пешеходов до автомобилистов. Сейчас, напомним, регистрация нужна, согласно Закону РК "О дорожном движении", лишь таким аппаратам, чей объем ДВС превышает 50 куб. см или мощность электродвигателя позволяет превысить конструктивную скорость в 50 км в час. Это, если говорить о двухколесном транспорте – мотоциклы и приравненные к ним скутеры. Но лишь с ДВС, поскольку, повторим – и это есть главный изъян законодательства – в НПА ничего не сказано об электроскутерах с возможной конструктивной скоростью более 50 км в час.

Их, очевидно, тоже следует приравнять к мотоцикалам, что наверняка и будет сделано в новом будущем законе.

Впрочем, если из него выкинут цифру 50, как предлагают эксперты и разработчики, то это уже будет вторично. Поскольку в этом случае регистрации будут подлежать не только мотоциклы, но и мопеды с приравненными скутерами.

Весь вопрос в том, действительно ли государство пойдет на этот шаг. Число всей этой маломобильной армии неизвестно, но оно велико, а главное, будет и дальше расти. Проблема ведь не только в том, чтобы принять инструментальный закон, но и в том, чтобы добиться его исполнения. Справится ли полиция с возросшим числом транспортных средств – потенциальных нарушителей? Ну, обяжут владельца зарегистрировать мопед, а они снимет номер – и поедет. Кто будет ловить его в городских пробках? Патрульная машина не справится в принципе, поскольку беглец и между рядов проскочит, и на тротуар, если понадобится, улизнет.

Значит, нужна модернизация не только законодательства, но и правоприменительной практики. Создание специального маломобильного подразделения. А возможно, и вообще возвращение службы дорожной полиции.

Однако на прямой вопрос, обдумывался ли подобный шаг, представители полиции ответили, что нет. Хотя ход мысли признали очень правильным.

Напомним, Zakon.kz ранее уже публиковал статью о том, что количество разнообразных транспортных средств индивидуальной мобильности – как правило, с электрическими двигателями – стремительно растет в последние годы во всем мире, в том числе и в Казахстане. Научно-техническая революция и маркетинговые буря и натиск.

За которыми, как всегда, не поспевает законодательство. Все эти новейшие виды ТС находятся вне правового поля: соответствующих дефиниций попросту не было в законе, а значит, электросамокаты и электроскутеры не подлежали государственной регистрации, и за нарушение ПДД их владельцы не несли наказание.