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Наставник "МанСити" Гвардиола раздал свой крупный гонорар персоналу команды

Футбол Раздача гонорара Фото: Instagram/mancity
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил денежный бонус за победу в английском чемпионате. Однако, испанский наставник отдал весь свой гонорар персоналу своего коллектива, сумма которого равняется 750 000 фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Daily Mail, рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола за свои заслуги перед клубом в АПЛ, получил вознаграждение примерно 750 тысяч фунтов.

Футбол Гонорар Раздача

Фото: Instagram/mancity

52-летний испанский специалист решил распределить полученные финансовые средства между сотрудниками "МанСити", куда вошли работники обслуживающего персонала: администраторы, менеджеры и представители службы безопасности.

Футбол Гонорар Раздача

Фото: Instagram/mancity

Гвардиола популярен среди сотрудников клуба, что его шутя называют "Боссом", и он регулярно приписывает успех всему персоналу клуба. Тем самым, Хосеп отблагодарил людей, причастных к победе "МанСити" в АПЛ, и раздал свой бонус в размере до 750 000 фунтов стерлингов.

В этом сезоне подопечные Гвардиолы также выиграли Лигу чемпионов и Кубок Англии. 

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