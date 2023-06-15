Вывоз леса из резервата "Семей орманы" прокомментировали в Минэкологии

15 июня в Казнете стали распространять рассылку о том, что из "Семей Орманы" в неизвестном направлении вывозят деревья. В Министерстве экологии Zakon.kz опровергли появившуюся в соцсетях информацию.

В ведомстве уточнили, что распространенное в СМИ фото по заготовке древесины и ее вывозки с площадей, пройденных лесным пожаром, не соответствует действительности.

"Все работы, кроме тушения пожара приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса". Пресс-служба Минэкологии

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса.

14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области.

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До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.