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Законодательство РК

Вывоз леса из резервата "Семей орманы" прокомментировали в Минэкологии

Минэкология опровержение лес Семей Фото: Instagram/osa_news_vko
15 июня в Казнете стали распространять рассылку о том, что из "Семей Орманы" в неизвестном направлении вывозят деревья. В Министерстве экологии Zakon.kz опровергли появившуюся в соцсетях информацию.

В ведомстве уточнили, что распространенное в СМИ фото по заготовке древесины и ее вывозки с площадей, пройденных лесным пожаром, не соответствует действительности.

"Все работы, кроме тушения пожара приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса".Пресс-служба Минэкологии
В Минэкологии опровергли вывоз леса из резервата

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса.

14 июня стало известно о локализации пожара в Абайской области.

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До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

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