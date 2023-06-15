Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе, северо-западе, крайнем востоке Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, шквал.

По республике сохраняется усиление ветра, в центре РК – с пыльной бурей.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.