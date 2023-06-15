Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 июня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе, северо-западе, крайнем востоке Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, шквал.

По республике сохраняется усиление ветра, в центре РК – с пыльной бурей.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

Читайте также

Главное за день: когда ликвидируют лесной пожар, дополнительный аудит в МЧС и Минэкологии

Какие дороги будут перекрыты в Астане 18 июня

Вывоз леса из резервата "Семей орманы" прокомментировали в Минэкологии

Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Генпрокуратура: Кудебаев сбежал из Казахстана через подкоп
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления