Могут ли повысить тарифы на воду и тепло в Шымкенте, рассказал аким города

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в СЦК высказался о возможном росте тарифов на тепло и воду в мегаполисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ сообщили, что ТЭЦ и водоканал собираются поднять тарифы на свои услуги. В частности, водоканал собирается поднять оплату за канализацию на 30%. В этой связи они поинтересовались, насколько обоснованы такие планы.

"Сейчас по стране реализуется проект "Тариф в обмен на инвестиции". Это для чего нужно? Вы сказали, что город вкладывает большие средства на инфраструктуру, но мы выкладываемся на новое строительство, где вообще не было сетей... Но у нас есть коммунальные сети советских времен, где износ очень высокий. По канализации, например, износ составляет 67%", - сказал аким.

По его словам, сейчас идет расчет возможных тарифов.

"За счет увеличения тарифа будут вкладываться на модернизацию и снижение износа. Но это пока обсуждение. Почему выводится на общественный совет? Они должны доказать и объяснить, что это необходимо. Но решение еще не принято. Мы будем приводить расчеты. Если расчеты антимонопольным ведомством, нами, департаментами не будут приняты, то и повышать тарифы мы им не будем", - заверил аким.

По его словам, вопрос вынесен на общественные слушания.

Ранее Мурат Айтенов рассказал, какие условия создаются в мегаполисе для инвесторов и в целом, чем он привлекателен для инвесторов.