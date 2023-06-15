Проблему трехсменных школ планируют решить в этом году власти Шымкента

Аким города Шымкент Мурат Айтенов в СЦК рассказал, когда в мегаполисе будет решена проблема трехсменных школ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Айтенов сообщил, что за последние пять лет в городе введено в эксплуатацию 105 школ на 48 810 мест. Из них 80% построены за счет частного инвестора.

"В итоге количество трехсменных школ сократилось с 19 до трех, а количество школ в приспособленных зданиях с 17 до трех. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 18 школ и полностью решить проблему трехсменных школ", - заявил аким.

По его словам, в рамках национального проекта "Комфортная школа" к 2026 году в городе планируется построить 18 школ на 28 тысяч мест. Кроме того, начато строительство двух Дворцов школьников, один из которых будет сдан в текущем году. Планируется также строительство пяти школ искусств на 750 мест.