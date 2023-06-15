20 тонн гуманитарной помощи отправлено акмолинцами в Абайскую область

Фото: УВП Акмолинской области

Сегодня, 15 июня, из Кокшетау в Абайскую область отправился "Караван" с необходимым грузом, передает управление внутренней политики.

Продукты питания, овощи, вода и др. – всего порядка 20 тонн гуманитарной помощи собрали акмолинцы для пострадавших, а также пожарным и спасателям, задействованным в ликвидации ЧС. "Испокон веков у казахов есть традиция, которая помогает жить – оказание взаимовыручки своему соседу, другу и всем, кто нуждается в помощи. В эти дни весь казахстанцы сопереживают пострадавшим в области Абай, демонстрируя свое единство и сплоченность. Жители наших городов и районов, руководители крупных предприятий с первых минут случившейся трагедии, проявили свое желание оказать гуманитарную помощь". Председатель Общественного совета области Ермек Нугуманов Фото: УВП Акмолинской области Посильный вклад в виде производимой продукции внесли предприятия региона - ТОО "Агрофирма TNK", ТОО "Blic Terminal", ТОО "Зеренда Сақтау Өнімдері", АО "Кокшетауминводы", ТОО "МПК Бижан". "Мы сопереживаем жителям области Абай. Их боль стала нашей болью. С нашей стороны мы поможем всем тем, что им необходимо. Пусть таких трагедий не случается больше", – пожелал технический директор ТОО "Blic Terminal" Канат Жауаров. Читайте также Эвакуированные жители Абайской области возвращаются в свои дома Какая помощь оказывается семьям погибших при лесном пожаре в Абайской области В Алматы открыли семь высокогорных сезонных гидропостов

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