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20 тонн гуманитарной помощи отправлено акмолинцами в Абайскую область

20 тонн гуманитарной помощи отправлено акмолинцами в Абайскую область Фото: УВП Акмолинской области
Сегодня, 15 июня, из Кокшетау в Абайскую область отправился "Караван" с необходимым грузом, передает управление внутренней политики.

Продукты питания, овощи, вода и др. – всего порядка 20 тонн гуманитарной помощи собрали акмолинцы для пострадавших, а также пожарным и спасателям, задействованным в ликвидации ЧС.

"Испокон веков у казахов есть традиция, которая помогает жить – оказание взаимовыручки своему соседу, другу и всем, кто нуждается в помощи. В эти дни весь казахстанцы сопереживают пострадавшим в области Абай, демонстрируя свое единство и сплоченность. Жители наших городов и районов, руководители крупных предприятий с первых минут случившейся трагедии, проявили свое желание оказать гуманитарную помощь".Председатель Общественного совета области Ермек Нугуманов
20 тонн гуманитарной помощи отправлено акмолинцами в Абайскую область

Фото: УВП Акмолинской области

Посильный вклад в виде производимой продукции внесли предприятия региона - ТОО "Агрофирма TNK", ТОО "Blic Terminal", ТОО "Зеренда Сақтау Өнімдері", АО "Кокшетауминводы", ТОО "МПК Бижан".

"Мы сопереживаем жителям области Абай. Их боль стала нашей болью. С нашей стороны мы поможем всем тем, что им необходимо. Пусть таких трагедий не случается больше", – пожелал технический директор ТОО "Blic Terminal" Канат Жауаров.

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