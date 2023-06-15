Какие дороги будут перекрыты в Астане 18 июня

18 июня в столице состоится полумарафон Astana Half Marathon. На время проведения забега в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате, старт полумарафона в Астане будет дан на территории Международного выставочного центра EXPO.

Движение на участке около EXPO-городка будет перекрыто с 16:00 17 июня до 18:00 18 июня.

Движение по улице Туркестан от здания EXPO до улицы Сыганак будет перекрыто с 06:00 до 08:00 18 июня.

Движение по улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Тауелсыздык будет перекрыто с 07:00 до 09:00.

Движение на участке дороги проспекта Тауелсыздык от улицы Сыганак до улицы Сарайшык будет перекрыто с 07:20 до 10:00.

Движение по улице Сарайшык от проспекта Тауелсыздык до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, будет перекрыто с 07:20 до 10:00.

Движение на участке дороги проспекта Мангилик Ел от южной стороны кольца до улицы Кунаева будет перекрыто с 07:40 до 10:00.

Движение по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до проспекта Туран будет перекрыто с 07:50 до 10:50.

Движение по улице Кунаева вокруг территории ТРЦ "Хан Шатыр" будет перекрыто с 07:50 до 10:50.

Движение по улице Достык от улицы Туран до улицы Акмешит будет перекрыто с 07:50 до 11:00.

Движение по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO будет перекрыто с 08:00 до 11:20.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Рекомендованный маршрут для проезда к МВЦ EXPO на аавтотранспорте:

По ул. Турара Рыскулова; По ул. Мангилик Ел от ул. Кунаева до ул. Абиша Кекилбаева; По пр. Кабанбай батыра до ТРЦ "MEGA Silk Way".

"В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ EXPO) на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, парковка возле стартового городка (МВЦ EXPO) будет невозможна.