Испания – Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд

Легендарные сборные, находящиеся в стадии смены поколений, скорей всего, будут играть осторожно. В Olimpbet поделились аналитикой на исходы матча.

Испания – Италия. 16 июня, 00:45 (время Астаны)

Перед нами отнюдь не те набитые под завязку мировыми звездами сборные Испании и Италии, к которым привыкли болельщики в последние годы. В полуфинальном матче "Финала четырех", что пройдет в Голландии, оппоненты предстанут во многом с обновленными и омоложенными составами. Обе сборные находятся в процессе смены поколений – разве что у итальянцев он начался пораньше.

Самый народный букмекер Казахстана Olimpbet считает, что в матче давних соперников можно ожидать яростную борьбу на каждом клочке газона. Коэффициенты на исход поединка в линии Olimpbet выглядят следующим образом: П1 – 2.32, Х – 3.26, П2 – 3.31.

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте известен своим умением играть не только первым номером, но и подстраиваться под соперника. Этим он прославился во время многолетней работы с испанскими молодежными сборными различных возрастов. Вряд ли де ла Фуэнте изменит своей концепции на этот раз. Тем более, когда предстоит встретиться с Италией обновленной и непознанной.

Аналитики Olimpbet не ожидают в матче результативного футбола. Обе сборные, по сути, только нащупывают свою игру. В финал Лиги наций соперники наверняка постараются пробиться в первую очередь за счет собственной надежной обороны плюс реализации немногих голевых моментов, что удастся создать по ходу матча. Поставить на общий тотал поединка (2,5) мен. можно по коэффициенту 1.62. Также рекомендуем обратить внимание на вариант ставки на ничью в основное время за 3.26.

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