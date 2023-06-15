В Алматы открыли семь высокогорных сезонных гидропостов

В связи с наступлением селеопасного периода и на фоне высокого температурного фона, для мониторинга наблюдения на моренных озер в горах Алматы открыли 7 высокогорных сезонных гидропостов "Казселезащиты", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС города, всего в селеопасный период будет функционировать 19 постов, 9 из которых являются круглогодичными.

"В окрестностях города Алматы имеется 51 моренное озеро, из них прорывоопасными являются 6 озер, на которых этим летом будут проводится превентивные работы по их опорожнению. Моренные озера на стадии заполнения, уровень воды в них не достиг критических отметок, притоки озера не наблюдается. Превентивные работы по откачке воды из озер и углубление эвакуационных каналов, установка и монтаж дополнительных сифонных труб планируются начать после 20 июня", – рассказали в департаменте.

Кроме того, круглосуточный мониторинг за селеопасной ситуацией осуществляется при помощи 31 станции Автоматизированной системы мониторинга (АСМ) селевой опасности, которые позволяют оценить прорывоопасность моренных озер, и дистанционно в режиме реального времени вести контроль за гидрометеорологической ситуацией.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли туриста из Греции.