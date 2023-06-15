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Какая помощь оказывается семьям погибших при лесном пожаре в Абайской области

помощь пострадавшим семьям Фото: primeminister.kz
Акиматом Абайской области совместно с уполномоченными госорганами составлен список членов семей 14 погибших работников РГУ "ГЛПР "Семей орманы" при тушении крупного пожара в Успенском лесничестве, а также участвовавшего в ликвидации огня тракториста Сергея Архипова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, в соответствии с поручениями главы государства им оказываются следующие виды социальной поддержки:

  • предоставлены в собственность новые 2-х или 3-х комнатные квартиры (в зависимости от количества членов семьи) с мебелью в городе Семее;
  • будет погашена кредитная задолженность погибших граждан и членов их семей. Общая сумма списанных кредитов составит 36,2 млн тенге (по состоянию на 15 июня);
  • материальная помощь из средств фонда "Қазақстан халқына" в размере 7 млн тенге семье и по 2 млн на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма выплат составит 127 млн тенге (по состоянию на 15 июня);
  • ежемесячное пособие из госбюджета по потере кормильца находящимся на иждивении членам семьи;
  • ежемесячная социальная выплата по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования детям до 18 лет, при очном обучении в вузе – до его окончания, но не более 23 лет;
  • единовременное пособие на погребение из ЕНПФ;
  • материальная помощь детям школьного возраста из фонда всеобуча в размере 500 тыс. тенге, а также принадлежности (обувь, форма) и путевка в летний лагерь;
  • ежемесячные выплаты за счет средств работодателя (в зависимости от размера зарплаты);
  • единовременная помощь за счет работодателя согласно коллективному договору.

Наряду с этим будет оказана материальная помощь от АО "Народный банк Казахстана" в размере 3 млн тенге каждой семье, а также других коммерческих организаций.

"Кроме того, акиматом совместно с ОФ "Ақ Ертіс" открыт специальный счет для аккумулирования средств частных пожертвований и спонсоров для дальнейшего оказания помощи семьям погибших и пострадавших" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ссемьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир.

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