В Экибастузе на пожилую женщину наехал автомобиль

Фото: скриншот видео

14 июня около 17:35 по улице М. Ауэзова напротив ТД "Болашақ" водитель автомобиля марки Toyota Avensis наехал на 56-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, женщина переходила дорогу в неположенном месте. "В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали в больницу. Правоохранители проводят проверку, назначили экспертизы. Транспорт водворили на специальную штрафстоянку", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. Согласно информации региональной станции скорой помощи, вызов поступил в 17:38, через 6 минут бригада была на месте. Пострадавшую доставили в Экибастузскую городскую больницу с множественными травмами. Ранее в селе Луговой Жамбылской области полицейский сбил пешехода на "зебре".

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