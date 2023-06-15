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В Экибастузе на пожилую женщину наехал автомобиль

пострадавшая Фото: скриншот видео
14 июня около 17:35 по улице М. Ауэзова напротив ТД "Болашақ" водитель автомобиля марки Toyota Avensis наехал на 56-летнюю женщину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

"В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали в больницу. Правоохранители проводят проверку, назначили экспертизы. Транспорт водворили на специальную штрафстоянку", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Согласно информации региональной станции скорой помощи, вызов поступил в 17:38, через 6 минут бригада была на месте. Пострадавшую доставили в Экибастузскую городскую больницу с множественными травмами.

Ранее в селе Луговой Жамбылской области полицейский сбил пешехода на "зебре".

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Павлодарская область Экибастуз
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