Жара, град и шквал ожидаются в 12 областях Казахстана в пятницу

В 12 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 16 июня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара +35+38. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

По Абайской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-востоке области 15-18 м/с Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+38. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара +35+37. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, юге Актюбинской области области сохраняется сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, западе Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +35+40. В Таразе ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара +38+40, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается сильная жара +35. В Конаеве днем ожидается сильная жара +35.

