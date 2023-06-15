Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Александр Недовесов успешно вышел в полуфинал турнира АТР 250

теннисист Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Недовесов успешно преодолел барьер второго круга травяного турнира АТР 250 в нидерландском Хертогенбосе, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром казахстанец одержал победу над нидерландским дуэтом Таллон Грикспур/Робин Хасе со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Александру и Гонсало предстоит сразиться с австралийцами Алексом Де Минауром/Джорданом Томпсоном. Матч пройдёт завтра 16 июня.

Ранее Недовесов обыграл трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема".

Читайте также

Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

Испания – Италия: полуфинал Лиги наций без суперзвезд

Olimpbet и ведущий европейский поставщик данных для ставок на киберспорт объявили о партнерстве

Елена Беляева
Нидерланды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления