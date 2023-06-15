Александр Недовесов успешно вышел в полуфинал турнира АТР 250

Первая ракетка Казахстана Александр Недовесов успешно преодолел барьер второго круга травяного турнира АТР 250 в нидерландском Хертогенбосе, сообщает Zakon.kz.

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Вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром казахстанец одержал победу над нидерландским дуэтом Таллон Грикспур/Робин Хасе со счетом 6:3, 6:4.



В полуфинале Александру и Гонсало предстоит сразиться с австралийцами Алексом Де Минауром/Джорданом Томпсоном. Матч пройдёт завтра 16 июня.

Ранее Недовесов обыграл трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема".

