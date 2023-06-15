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Законодательство РК

В Петропавловске водитель госпитализирован после серьезной аварии

авария Фото: polisia.kz
15 июня около 04:42 поступило телефонное сообщение о том, что на улице Сатпаева города Петропавловска произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП СКО, предварительно установлено, что 21-летний водитель BMW 530 не справился с рулевым управлением, врезался в дерево и бетонную плиту, после чего въехал в гараж.

"Водитель автомашины был доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи. ТС водворено на специализированную стоянку", – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 УК РК.

Назначены экспертизы, ведется дознание.

Ранее в МВД рассказали, где в Казахстане происходит больше всего смертельных ДТП.

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Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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