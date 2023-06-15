Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Норвегия и Дания передадут Киеву артснаряды, вода из Каховской ГЭС идет к Болгарии

обмеление Фото: скриншот видео
Пресс-служба Минобороны Норвегии заявила о том, что Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительные 9 тыс. артснарядов, сообщает Zakon.kz.
  • ВСУ пока не начали контрнаступление – советник Зеленского Подоляк.
  • Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о расследовании подрыва "Северного потока" – постпредство при ООН.
  • "Введение войск НАТО на территорию Украины невозможно, этого нет и не будет в планах альянса", – начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.
  • Гипотетическое использование РФ ядерного оружия четко ограничено чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных сценариев – МИД РФ.
  • ЦИК РФ назначил выборы в "четырех новых субъектах" РФ на 10 сентября.
  • Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС – ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.
  • Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВСУ – глава евродипломатии Боррель.
  • Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.
  • Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством россиян", имел в виду мобилизованных украинцев.
  • Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
  • После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Его текущее состояние оценил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также

Экоактивисты вымазали красной краской картину Моне в музее Стокгольма

В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках

Мощный взрыв раздался на медном заводе в Ташкенте

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Болгария Румыния США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
подгузник у детей
В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления