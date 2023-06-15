Ситуация в Украине: Норвегия и Дания передадут Киеву артснаряды, вода из Каховской ГЭС идет к Болгарии

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Пресс-служба Минобороны Норвегии заявила о том, что Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительные 9 тыс. артснарядов, сообщает Zakon.kz.

ВСУ пока не начали контрнаступление – советник Зеленского Подоляк.

Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о расследовании подрыва "Северного потока" – постпредство при ООН.

"Введение войск НАТО на территорию Украины невозможно, этого нет и не будет в планах альянса", – начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан.

Гипотетическое использование РФ ядерного оружия четко ограничено чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных сценариев – МИД РФ.

ЦИК РФ назначил выборы в "четырех новых субъектах" РФ на 10 сентября.

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС – ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

Страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВСУ – глава евродипломатии Боррель.

Венгрия для прохождения зимнего сезона договорилась с Россией о возможности отсрочки платежей за газ и получения дополнительных объемов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший о плане "с максимальным убийством россиян", имел в виду мобилизованных украинцев.

Вода, сошедшая из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, движется течением в сторону побережья Румынии и Болгарии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Его текущее состояние оценил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Читайте также Экоактивисты вымазали красной краской картину Моне в музее Стокгольма В Швейцарии учителя пожаловались на 11-летних учеников в подгузниках Мощный взрыв раздался на медном заводе в Ташкенте

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