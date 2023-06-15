Ситуация в Украине: Норвегия и Дания передадут Киеву артснаряды, вода из Каховской ГЭС идет к Болгарии
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Пресс-служба Минобороны Норвегии заявила о том, что Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительные 9 тыс. артснарядов, сообщает Zakon.kz.
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