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Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена

устранение аварии Фото: пресс-служба "Казахмыса"
15 июня в 16:20 на Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) произошло отключение II секции ГРУ-10,5 кВ. Персоналом станции приняты меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе "Казахмыс", переключение заняло от 5 до 10 минут.

"В дальнейшем после проведения переключений персонал принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой Казахстана. В настоящее время Балхашская ТЭЦ работает в штатном режиме, авария устранена, нагрузка восстановлена", – сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что на Балхашской ТЭЦ произошла серьезная авария. Позже в акимате Балхаша опровергли информацию об отключении ТЭЦ.

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