Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена

Фото: пресс-служба "Казахмыса"

15 июня в 16:20 на Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) произошло отключение II секции ГРУ-10,5 кВ. Персоналом станции приняты меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание, сообщает Zakon.kz.

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