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Избавиться от ночных перекусов помогут советы диетолога

Избавиться от ночных перекусов помогут советы диетолога Фото: pixabay
Несколько советов о том как питаться, чтобы избавиться от ночного желания поесть рассказывает диетолог София Кованова, сообщает Zakon.kz.

Ночные перекусы — прямое следствие неправильного распределения приемов пищи в течение дня, говорит диетолог. Если организм недополучает необходимое количество белка, жиров и углеводов, он будет требовать пищу даже ночью, говорит диетолог София Кованова, передает Lenta.ru.

"Зачастую к ночным перекусам приводят жесткие диеты или значимые ограничения в питании. В состоянии стресса и усталости сложно найти силы, чтобы сдерживать себя в еде". Диетолог Кованова

Важно питаться сбалансировано в течение дня, говорит специалист. Не стоит забывать и о вечернем приеме пищи. При этом поужинать лучше после работы нежели перед сном, отмечает диетолог.

"Следует сократить в рационе количество быстрых углеводов (колбасы, белых хлеб, сладости, картофель), из-за них чувство насыщения проходит за короткое время". Диетолог Кованова

Фрукты, которые содержат большое количество сахара, повышают уровень глюкозы в крови и вызывают чувство голода. Их лучше есть в первой половине дня.

"Пейте много жидкости. Выпив воду или чашку чая, вы можете обмануть чувство голода. Именно поэтому диетологи рекомендуют выпить стакан воды перед приемом пищи". Диетолог

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что случится с организмом, если пить слишком много воды.

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