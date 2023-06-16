В Уральске приговор в 10 лет за убийство мужчины в гостинице оставили в силе

В суде Западно-Казахстанской области рассмотрели жалобу осужденной ранее женщины, которую приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство мужчины в одной из гостиниц Уральска. Приговор оставили в силе, сообщает Zakon.kz.

15 июня апелляционная коллегия судей Западно-Казахстанской области оставила в силе приговор суда первой инстанции 28-летней местной жительнице, которую осудили за убийство мужчины, которое произошло 16 ноября прошлого года в гостинице.

В апелляционной жалобе адвокат осужденной женщины просил пересмотреть приговор. Он указал на то, что у женщины не было намерения убить погибшего. Случившееся стало лишь следствием стечения обстоятельств. К тому же, отметил адвокат, у осужденной выявлено слабоумие, пишет Мой город.

Апелляционная коллегия не нашла причин пересмотреть приговор и оставила решение суда первой инстанции в силе.

6 мая стало известно, что в Уральске осудили местную жительницу за убийство мужчины в одной из гостиниц города. Женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство 35-летнего мужчины.