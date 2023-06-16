Аль Пачино стал отцом в 83 года

83-летний актер Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Его возлюбленная Нур Альфалла родила звездному папе сына, которого назвали Романом, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что Аль Пачино в почтенном возрасте стал отцом в четвертый раз подтвердил его представитель Стен Розенфилд, пишет TMZ.

"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфалла родился сын по имени Роман Пачино", – сообщил Розенфилд изданию.

Точную дату рождения малыша родители поклонникам не сообщают, но известно, что пара уже выходит в свет и их в последние дни замечали прохожие и папарацци в Лос-Анджелесе.

Ранее Аль Пачино потребовал от своей подруги Нур Альфаллы тест на отцовство. В тот момент возлюбленная актера была на восьмом месяце беременности.

В начале мая стало известно, что популярный актер Роберт де Ниро в 79 лет стал отцом в седьмой раз.