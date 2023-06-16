Главное к утру: пожар под контролем, приговор за смерть школьницы, избиение детей в мечети

Пожар в "Семей орманы" Абайской области находится под контролем пожарных – министр. За смерть школьницы от удара током в пиццерии Шымкента владельца приговорили к 1,5 годам. Учитель избивал детей за не выученное задание в мечети Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Пожар под контролем

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов 15 июня провел аэровизуальное обследование территории, пострадавшей от пожара, в Абайской области. Угрозы населенным пунктам больше нет, открытые очаги горения также не обнаружены – заявили в министерстве.

Приговор за смерть школьницы

В Шымкенте гражданину Пакистана, владеющему пиццерией, в которой подрабатывала 15-летняя Акару Куралбай, погибшая от удара током на рабочем месте, вынесли приговор. Мужчину приговорили к 1,5 годам колонии. Из зала суда его освободили, так как срок наказания истек, пока он был с СИЗО.

Избиение детей в мечети

Жестокий метод воспитания детей учителем мечети обсуждают в Казнете. На видео, опубликованном в соцсетях, у мальчиков 9 и 7 лет на спине и руках следы от побоев, синяки и кровь. Дети утверждают, что их беспощадно избили за то, что они не выучили хадисы.

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