Ремонтировать дороги и вывозить мусор сами вынуждены жители Алматы

В алматинском микрорайоне Рахат жители самостоятельно ремонтируют разбитые дороги и вывозят весь скопившийся тут мусор из-за пассивности властей, сообщает Zakon.kz.

"Тут недалеко есть парк, и мы каждый день с ребенком проходим по этой дороге. Дорога ужасная, разбитая, на коляске с ребенком невозможно. Сейчас осадков нет, пыльно. А во время дождей тут грязь по колено". Акниет Джамашева, жительница мкрн Рахат

Жители микрорайона утверждают, что не раз обращались к местным властям по поводу плохих дорог, открытых люков и отсутствия мусорных контейнеров, но акимат не реагирует и продолжает бездействовать, передает AstanaTV.

Несколько лет назад в микрорайоне проложили магистральные инженерные сети, после коммунальщики оставили открытые люки и разбитые дороги.

"Никто не смотрит за тем, что здесь происходит. В акимат обращались не один раз. Даже ходили туда. Толку нет. Колодцы открытые. Это же кошмар. Я сам недавно ночью провалился туда. Рядом никого не было, еле выбрался. А если дети не дай бог упадут. Акимату дела нет. Никто здесь из них даже не появляется. Акима вообще никогда не видели. Я даже не знаю, как он выгляди". Таждин Миргияз, житель мкрн Рахат

Нет в Рахате и мусорных конейнеров. Жители сетуют, что и эту небольшую проблему в акимате устранить не спешат. Пока же жильцы микрорайона вывозят мусор самостоятельно.

"В первую очередь протянем водопроводные и канализационные сети. Работы закончатся в следующем году, и сразу после этих работ приступим к дорогам". Куатбек Макашев, руководитель отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района Алматы

Проложить сети власти собираются в этом году, работы обещают начать в конце июня. Пока жители ждут ремонта и обещанных дорог, латают ямы своими силами.

Ранее жители 35-го микрорайона Актау не дождались обещанной им дороги и построили ее сами. Горожане объединились и отремонтировали полотно своими силами: собрали деньги, наняли технику и выровняли дорогу.

