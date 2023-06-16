Как будут закупать лекарства для находящихся в СИЗО и осужденных граждан

Министерство здравоохранения приказом от 7 июня 2023 года утвердило Правила организации закупа лекарственных средств, медизделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП, дополнительного объема медпомощи для лиц, содержащихся в СИЗО и учреждениях УИС, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Закуп производится с соблюдением следующих принципов:

предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок; добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков; гласность и прозрачность процесса закупок; поддержка отечественных товаропроизводителей.

Закуп лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг осуществляется заказчиком или организатором закупа одним из следующих способов: тендер; запрос ценовых предложений; из одного источника; закуп у единого дистрибьютора по его списку; через единого дистрибьютора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Допускается привлечение соисполнителя потенциальным поставщиком для оказания фармацевтических услуг. Информация о соответствии соисполнителя условиям, установленных настоящими Правилами, приводится потенциальным поставщиком в технической спецификации.

Закуп специализированных лечебных продуктов осуществляется заказчиком или организатором закупа в соответствии с законодательством РК о государственных закупках.

Единым дистрибьютором закуп осуществляется одним из следующих способов:

тендер посредством веб-портала; из одного источника посредством веб-портала; из одного источника; по долгосрочным договорам поставки.

При отсутствии возможности проведения закупа из одного источника и по долгосрочным договорам поставки посредством веб-портала, закуп проводится на бумажных носителях.

Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена.

Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим условиям:

правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

не аффилирован с членами и секретарем комиссии, а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией;

отсутствие задолженности в бюджет, в т.ч. по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на ОСМС;

не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

Лекарственные средства и медицинские изделия должны отвечать следующим требованиям:

наличие государственной регистрации в РК (имеются исключения из правила). соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп; непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию; хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества; соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства РК; срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее 50% от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее 12 месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее 60% от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее 50% при последующих поставках в течение финансового года; не менее 14 месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее 12 месяцев при последующих поставках в течение финансового года; срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее 30% от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: не менее 40% от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее 10 месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности; новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период 24 месяцев, предшествующих моменту поставки; внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений РК. соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора.

Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов ЕАЭС

Если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов ЕАЭС, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов ЕАЭС, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и условиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене по итогам аукциона, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Поддержка предпринимательской инициативы

Преимущество на заключение договоров имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг;

надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

Правилами детализирован порядок проведения тендера, закупа способом запроса ценовых предложений, планирования и организации закупа медицинской техники, заключения договора на оказание фармацевтических услуг, закупа у единого дистрибьютора, закуп способом из одного источника у отечественных или иностранных товаропроизводителей, международных организаций, учрежденных ООН, а также конкурса на заключение долгосрочных договоров поставки среди потенциальных поставщиков, имеющих намерение на создание и (или) модернизацию производства лекарственных средств и (или) медицинских изделий посредством веб-портала.

Приказ вводится в действие 25 июня 2023 года.