Цифровой форум: площадка для обмена передовым опытом
Первый Цифровой форум был организован "Евразией Групп Казахстан" в 2021 году. Он имел огромный успех среди фермеров: мероприятие посетили порядка 50 компаний. С момента проведения первого форума количество оцифрованных компанией гектар земли в Казахстане и Кыргызстане увеличилось с 2,3 млн до 4,4 млн!
В быстро изменяющихся экономических условиях, когда себестоимость на 1 гектар стремительно растет, все чаще возникают вопросы: как повысить урожайность с минимальными затратами? Как получить максимально полную информацию о производственных процессах и состоянии своих полей? Как получать прибыль, если закупочная стоимость произведенной продукции будет падать?
Ответы на эти вопросы активно обсуждались на форуме: единственно верным сценарием для решения всех этих задач является использование цифровизации.
Фото: ТОО "Евразия Групп Казахстан"
Идея о том, что сегодня благодаря новейшим разработкам, искусственному интеллекту и автоматизации, мы можем гораздо шире раскрыть аграрный потенциал своей земли, сохранив ее богатство и плодородие для будущих поколений, а также улучшить состояние сельскохозяйственного бизнеса и отрасли, легла в основу выступлений всех спикеров мероприятия.
"Определенно, цифровизация несет собой страх неизвестности и перемен. Но в ней есть перспективы лучшей жизни для человечества в целом и для сельского хозяйства в частности. Интеллектуальные машины решат проблему нехватки кадров, частично заменяя человеческий труд, а также привлекая молодых специалистов в отрасль. Цифровые технологии и искусственный интеллект помогут фермерам оптимизировать и контролировать многие процессы, заглянуть в будущее и избежать ошибок в производстве, повышая рентабельность бизнеса. Сельское хозяйство Казахстана должно преодолеть цифровой разрыв, чтобы технологический прогресс продолжался и не встречал сопротивление".Генеральный директор ТОО "Евразия Групп Казахстан" Сергей Глокке
паВ рамках форума компания презентовала решения для любой сферы сельского хозяйства, будь то растениеводство, животноводство, овощеводство, орошаемое земледелие, хранение продукции и многое другое. Но большую часть решений для цифровизации в портфолио компании составляют технологии John Deere – практически все машины, поставляемые на рынок сегодня, представляют собой комплексные интеллектуальные SMART-решения.
"John Deere не ждет будущего, компания создает его самостоятельно. На сегодняшний день John Deere является лидером в разработке и обеспечении фермеров решениями точного земледелия для снижения производственных затрат, сокращения внесения химикатов и удобрений, повышения урожайности и легкого управления парком техники за счет цифровизации и автоматизации сельского хозяйства. И здесь, в Казахстане, Eurasia Group успешно продолжает стратегию John Deere. Цифровой форум – очень важное и своевременное мероприятие с точки зрения повышения осведомленности фермеров о возможностях и преимуществах цифровизации. Особенно ценен опыт тех хозяйств, которые уже идут по этому пути, получают видимые результаты и делятся своим опытом с другими фермерами".Территориальный бизнес-менеджер компании John Deere Карим Каримов
К слову, фермеры активно делились собственным опытом повышения рентабельности производства.
Фото: ТОО "Евразия Групп Казахстан"
"Через 25 лет, чтобы обеспечить продовольствием население Земли, необходимо будет производить сельхозпродукции на 70% больше. Плодородная почва и интеллектуальные технологии – вот о чем мы должны задуматься уже сегодня, чтобы достичь этой цели в будущем. Мы совместили эти два аспекта и разработали уникальное решение для анализа почвы FarmLab: без долгих ожиданий, без привлечения сторонних лабораторий фермеры получают точную информацию о состоянии своих полей. Учитывая растущие цены на удобрения, своевременно полученные данные о состоянии почвы позволят вносить удобрения только там, где это действительно нужно и в необходимом количестве".CEO компании Stenon GmbH Нильс Грабберт
Незабываемое впечатление на гостей форума произвели шоу-презентация флагманского SMART-решения для уборки урожая John Deere X9 – первого в мире двухроторного комбайна производительностью 100 тонн в час, ставшего представителем новой эры сельского хозяйства, а также "желтой звезды" - первого в Казахстане электрического телескопического погрузчика JCB 525-60E.
Фото: ТОО "Евразия Групп Казахстан"
Эффектным завершением мероприятия стали викторина с розыгрышем призов и огненное шоу на берегу озера.
Фото: ТОО "Евразия Групп Казахстан"
Партнерский материал