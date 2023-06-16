Цифровой форум: площадка для обмена передовым опытом

15 июня ТОО "Евразия Групп Казахстан", компания №1 в сельском хозяйстве, провело II Международный форум по цифровизации сельского хозяйства. Мероприятие прошло в отеле Rixos Borovoe и включало в себя официальную часть, а также вечерний прием для гостей с шоу-презентацией новинок рынка.

Первый Цифровой форум был организован "Евразией Групп Казахстан" в 2021 году. Он имел огромный успех среди фермеров: мероприятие посетили порядка 50 компаний. С момента проведения первого форума количество оцифрованных компанией гектар земли в Казахстане и Кыргызстане увеличилось с 2,3 млн до 4,4 млн!

В быстро изменяющихся экономических условиях, когда себестоимость на 1 гектар стремительно растет, все чаще возникают вопросы: как повысить урожайность с минимальными затратами? Как получить максимально полную информацию о производственных процессах и состоянии своих полей? Как получать прибыль, если закупочная стоимость произведенной продукции будет падать?

Ответы на эти вопросы активно обсуждались на форуме: единственно верным сценарием для решения всех этих задач является использование цифровизации.

Фото: ТОО "Евразия Групп Казахстан"

Идея о том, что сегодня благодаря новейшим разработкам, искусственному интеллекту и автоматизации, мы можем гораздо шире раскрыть аграрный потенциал своей земли, сохранив ее богатство и плодородие для будущих поколений, а также улучшить состояние сельскохозяйственного бизнеса и отрасли, легла в основу выступлений всех спикеров мероприятия.

"Определенно, цифровизация несет собой страх неизвестности и перемен. Но в ней есть перспективы лучшей жизни для человечества в целом и для сельского хозяйства в частности. Интеллектуальные машины решат проблему нехватки кадров, частично заменяя человеческий труд, а также привлекая молодых специалистов в отрасль. Цифровые технологии и искусственный интеллект помогут фермерам оптимизировать и контролировать многие процессы, заглянуть в будущее и избежать ошибок в производстве, повышая рентабельность бизнеса. Сельское хозяйство Казахстана должно преодолеть цифровой разрыв, чтобы технологический прогресс продолжался и не встречал сопротивление". Генеральный директор ТОО "Евразия Групп Казахстан" Сергей Глокке