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Стало известно, где будет Касым-Жомарт Токаев 17 июня

Токаев проведет второе заседание Национального курултая в Туркестане Фото: akorda.kz
В субботу, 17 июня 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет второе заседание Национального курултая. Оно пройдет в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента:

"Завтра в Туркестане глава государства проведет второе заседание Национального курултая".
Токаев проведет второе заседание Национального курултая в Туркестане

Фото: akorda.kz

Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

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Первое заседание Национального курултая под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел 16 июня в Улытауской области.

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