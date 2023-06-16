Стало известно, где будет Касым-Жомарт Токаев 17 июня

В субботу, 17 июня 2023 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет второе заседание Национального курултая. Оно пройдет в Туркестане, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе президента:

"Завтра в Туркестане глава государства проведет второе заседание Национального курултая".

Фото: akorda.kz

Создать Национальный курултай, который продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, Касым-Жомарт Токаев предложил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. Указ о его создании главой государства был подписан 15 июня.

Материал по теме О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая

Первое заседание Национального курултая под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел 16 июня в Улытауской области.