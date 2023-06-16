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Арман Давлетяров о новой должности: Мама всегда мечтала, чтобы я работал и жил в Казахстане

Арман Давлетяров о новой должности: Мама всегда мечтала, чтобы я работал и жил в Казахстане Фото: Instagram/arman_dav
Известный российский медиаменеджер Арман Давлетяров высказался о новой должности, которую он получил в НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан". Он стал советником генерального директора ТРК, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Арман Давлетяров написал, что это новая и интересная глава в его жизни, а также отметил, что он "счастлив быть полезным".

Вместе с тем он опубликовал видео с мамой, где она "говорит о любви к своей малой родине".

"Мама... всегда мечтала, чтобы я работал и жил в Казахстане. Она была бы счастлива сегодня, узнав о моем вчерашнем назначении. Спасибо всем за добрые слова и пожелания. Вы даже не представляете, что это для меня значит. Ваша любовь, поддержка и отношение. Поверьте, это взаимно! Берегите и любите своих родителей при жизни. С благословенной пятницей!"Арман Давлетяров

О том, что Арман Давлетяров назначен советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", стало известно 15 июня 2023 года.

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