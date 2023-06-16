Арман Давлетяров о новой должности: Мама всегда мечтала, чтобы я работал и жил в Казахстане
На своей странице в Instagram Арман Давлетяров написал, что это новая и интересная глава в его жизни, а также отметил, что он "счастлив быть полезным".
Вместе с тем он опубликовал видео с мамой, где она "говорит о любви к своей малой родине".
"Мама... всегда мечтала, чтобы я работал и жил в Казахстане. Она была бы счастлива сегодня, узнав о моем вчерашнем назначении. Спасибо всем за добрые слова и пожелания. Вы даже не представляете, что это для меня значит. Ваша любовь, поддержка и отношение. Поверьте, это взаимно! Берегите и любите своих родителей при жизни. С благословенной пятницей!"Арман Давлетяров
О том, что Арман Давлетяров назначен советником генерального директора НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", стало известно 15 июня 2023 года.
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Арман Давлетяров – российский медиаменеджер, бывший генеральный директор российского национального музыкального телеканала "Муз-ТВ", национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ". Ведущий казахстанского канала Jibek Joly TV. Награжден орденом "Құрмет" Республики Казахстан, орденом Дружбы Российской Федерации. Является заслуженным деятелем Казахстана, кандидат психологических наук, обладатель премии ТЭФИ.
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Арман Давлетяров родился 13 августа 1970 года в Оренбургской области в небольшом селе Тамар-Уткуль на границе с Казахстаном. Происходит из рода Торе. Его мамы – Айман Давлетяровой – не стало 12 июля 2022 года.