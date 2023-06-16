Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана.
Фото: Zakon.kz
Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума.
Фото: Zakon.kz
По плану проект должен был завершиться в 2024 году.
Фото: Zakon.kz
Однако, ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ, концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.
Фото: Zakon.kz
Согласно механизму концессии, дорога была построена за счет собственных средств инвестора.
Фото: Zakon.kz
Теперь он в течение 16 лет будет на гарантии.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что расстояние в 66 километров можно будет преодолеть всего за полчаса.
Фото: Zakon.kz
На официальной церемонии открытия присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев, министр национальной экономики Алибек Куантыров и другие.
Фото: Zakon.kz
"Значимость БАКАД для Алматинской области переоценить очень сложно. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай – Западная Европа, который придаст импульс экономическому развитию всего региона. Открытие автодороги даст возможность снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть как самого Алматы, так и пригородной зоны".Марат Султангазиев
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Фото: Zakon.kz
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