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Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж Фото: Zakon.kz
16 июня 2023 года по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) официально запустили автомобильное движение, сообщает Zakon.kz.
Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

По плану проект должен был завершиться в 2024 году.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Однако, ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ, концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Согласно механизму концессии, дорога была построена за счет собственных средств инвестора.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Теперь он в течение 16 лет будет на гарантии.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что расстояние в 66 километров можно будет преодолеть всего за полчаса.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

На официальной церемонии открытия присутствовали аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев, министр национальной экономики Алибек Куантыров и другие.

Как запускали движение по БАКАД – фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

"Значимость БАКАД для Алматинской области переоценить очень сложно. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай – Западная Европа, который придаст импульс экономическому развитию всего региона. Открытие автодороги даст возможность снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть как самого Алматы, так и пригородной зоны".Марат Султангазиев

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Фото: Zakon.kz

Проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге будет в первый месяц бесплатным.

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