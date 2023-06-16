Переработка зерна, хлопководство и животноводство: сенатор назвал проблемы отраслей

Несмотря на позитивные тенденции, доля переработки сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства остается низкой, считает сенатор Зарикжан Кузиев. Он перечислил проблемы, которые есть сейчас в переработке зерна, хлопководстве и животноводстве, сообщает Zakon.kz.

На правительственном часе 16 июня он отметил, что одной из основных причин сложившейся ситуации является мелкотоварный характер производства, неразвитость системы заготовки и продвижения сельскохозпродукции, наличие на рынке фальсифицированной дешевой продукции и, как следствие, неконкурентоспособность отечественных производителей. Кроме того, усиление роли посредников в реализационной сети практически полностью исключило взаимосвязь производителей и переработчиков.

В последнее время, по его словам, накопились большие проблемы в отрасли переработки зерна, которые ставят под угрозу ее развитие в целом.

"Если 15 лет назад Казахстан был мировым лидером по количеству производимой муки с 270 предприятиями, то сейчас из них работают меньше трети. Причина – большая конкуренция на рынке. В этих условиях нам необходимо принять одно из двух решений: восстановить свои позиции на международном рынке или переходить на более глубокую переработку зерна. В первой стадии переработки зерна мы получаем крупы, муку и т.д., чем и занимаются многие переработчики". Зарикжан Кузиев

Он призывает стимулировать отечественных производителей на более глубокую переработку зерна, при которой можно получить широкий перечень различных видов продукции в виде ГФС, аминокислоты, лизин, витамины, пищевые добавки и биополимеры, эти продукты с высокой добавочной стоимостью.

"Разработанная МСХ программа развития сахарной отрасли не работает. По их планам в 2021 году производство сахара из отечественного сырья должно было увеличиться до 121 тысяч тонн, а фактически произвели всего лишь 39 тысяч тонн. Специалисты отмечают, что для увеличения посевных сахарной свеклы фермерам не хватает соответствующей техники, семян и поливных земель. При этом программа предполагает на 2022-2026 годы финансирование из бюджета в объеме 495 млрд тенге". Зарикжан Кузиев

С переработкой в сфере хлопководства тоже не все гладко. По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в стране собрали 360 тысяч тонн хлопка-сырья. При этом лишь 15% хлопка подвергается переработке. Хлопковое волокно – это одно из самых важных звеньев всей текстильной промышленности – продается Казахстаном за рубеж в непереработанном виде. За прошлый год, по данным депутата, экспорт составил 30,2 тыс. тонн хлопкового волокна. Наши покупатели – это Молдова, Латвия, Турция, Узбекистан и Китай. Последние три страны являются крупными поставщиками в Казахстан ниток, различных тканей, домашнего текстиля и одежды. Зарикжан Кузиев не исключает, что часть этой импортной одежды произведена из нашего хлопка. Из оставшихся 15% сырья, которое перерабатывается на отечественных предприятиях, выпускают хлопок и хлопчатобумажные ткани.

"Одна тонна-хлопка волокна сегодня стоит 285 тысяч тенге, а стоимость переработанной с этой же тонны суровой ткани или комплектов постельного белья стоит уже 2,9 млн тенге, то есть добавочная стоимость более 300%. В то же время 85% хлопка-волокна из Казахстана уходит за рубеж по бросовым ценам. В итоге удельный вес текстильной и швейной промышленности в общем ВВП республики составляет немногим более 0,01%. Для сравнения: в Германии и США доля этой отрасли достигает 9%, в Турции и Китае – 12%, а в Индии – свыше 16%". Зарикжан Кузиев

Переработка животноводческой продукции – одна из острых проблем для казахстанских животноводов. Зарикжан Кузиев привел данные, что в 2022 году производство шерсти и шкур крупного и мелкого рогатого скота, составили 40,6 тысяч тонн и 11,4 млн. штук соответственно. При этом из этого общего объема шерсти направлено на переработку и экспортировано 6,6 тысяч тонн, или 16%, в немытом виде вывезено 900 тонн, или 2,2%, не переработанный остаток – более 33 тысяч тонн или 82%. Примерно такая же картина со шкурами, то есть из полученных в 2022 году шкур было переработаны всего 13,4%. Более 80% шерсти и кожи производят личные подсобные хозяйства.

"Ни для кого не секрет, что основная часть не переработанного сырья вывозится на мусорные свалки растаскиваются собаками по аулам, либо сжигается, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической ситуации на местах и приводит к разным болезням. Впрочем, реальность, сложившаяся в отечественной сфере переработки, не мешает оставаться двум названным видам животноводческого сырья самым востребованным товаром на мировом рынке. На самом деле, как считают эксперты, заниматься производством шерсти и шкур выгодно. Причем они могут приносить гораздо больше доходов животноводу, чем даже продажа мяса скота, при условии качественной, отвечающей всем стандартам технологической переработки". Зарикжан Кузиев

Он предложил пересмотреть методы работы и государственного регулирования в сфере производства и переработки овечьей шерсти и шкур. Данный вектор работы в сфере животноводства, по его мнению, это не только достижение мясных и молочных показателей, но и получение качественных изделий из шерсти и шкур.

"Следующим немаловажным вопросом, хотя он прямо не касается проблемы переработки, являются вопрос регуляторной политики государства во внешней торговле сельскохозяйственными товарами, которые несут для бизнеса негативные последствия. Так, к примеру, за последние два года Правительством вводились экспортные ограничения на 15 видов сельхозпродукции (пшеница, ячмень, овес, КРС, МРС и шкуры). Стоить отметить, что иногда решения по ограничениям принимаются поспешно, без должного проведения расчетов и прогнозирования рисков. Особенно это видно по тем фактам, когда вводились ограничения, а позднее экстренно снимались (в 2020 году – лук, капуста, семечки, в 2021 году – морковь)". Зарикжан Кузиев

В Казахстане, по его мнению, до сих пор нет объективного учета производства и движения сельхозпродукции.

"В этой связи считаем, что государственным органам необходимо пересмотреть методы насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами, используя стимулирующие меры воздействия взамен регулирующих. Для реализации экспортных возможностей отечественных аграриев нужно продолжить создание современной инфраструктуры, улучшать логистику, "расшивать" узкие места особенно на железной дороге. Также государству необходимо меньше вмешиваться в дела сельхозтоваропроизводителей разными ограничениями". Зарикжан Кузиев

В феврале 2023 года президент поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства.