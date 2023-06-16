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В Актау после смерти подростка волонтеры проведут рейды по детским и спортивным площадкам

В Актау после смерти подростка волонтеры проведут рейды по детским и спортивным площадкам Фото: Zakon.kz
К обследованию дворов волонтеры планируют привлекать местных жителей. Все работы планируют завершить за месяц, сообщает Zakon.kz.

15 июня в Актау после трехнедельной комы скончался 16-летний подросток, на которого упали незакрепленные футбольные ворота. После этого члены волонтерского движения Lider.kz запустили акцию "Безопасный двор", в рамках которого проведут рейды с проверками безопасности.

"Это будут рейды выходного дня, обойдем все микрорайоны. Критические моменты будем фотографировать, а затем писать обращение, чтобы акимат и все службы отреагировали и приняли меры к исправлению этих площадок. Будем обращать внимание на все, что связано с безопасностью. Есть ГОСТ по детским площадкам, мы будем отталкиваться от его нормативов", – говорит Давид Миникаев, координатор волонтерского движения Lider.kz по Мангистауской области.

Волонтеры измерят и проверят по нормативам расстояние между конструкциями на детских площадках, обследуют напольное покрытие, состояние качелей, горок, прочность их закрепления.

"Хотелось бы активности от жителей. Если акимат увидит, что люди сами заинтересованы, что много людей присутствуют на таких рейдах, может, начнутся какие-то подвижки. Возможно, будут и представители самого акимата присутствовать. Сейчас пока основной состав наших волонтеров – человек 15, но мы рассчитываем на дополнительную помощь, так как площадок много", – отмечают волонтеры.

Рейды начнут с 18 июня и планируют завершить их через месяц.

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