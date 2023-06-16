Дональд Трамп согласился угостить посетителей ресторана, но не заплатил и ушел
Фото: pixabay
Дональд Трамп посетил ресторан Versailles в Майами после предъявления ему обвинений в федеральном суде Майами, сообщает Zakon.kz.
Посетители ресторана Versailles в Майами разразились радостными возгласами, когда Дональд Трамп дважды провозгласил "Еда для всех!". Затем он ушел, не купив никому еды, сообщает SCMP.
Сторонники бывшего президента поздравили его и спели "С днем рождения" накануне 77-летия Трампа. Визит экс-главы Белого дома в ресторан длился около 10 минут.
Его сторонники заявили, что с Трампом обошлись несправедливо из-за 37 обвинений по делу об обращении с секретной информацией. Сам Дональд Трамп не признал вину по всем пунктам обвинения.
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