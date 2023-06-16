Хоть расстрел, только не хищение: Мухамедиулы выступил с последним словом в суде

Бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухмедиулы, выступая 16 июня в суде с последним словом, заявил, что обвинения против него не подтвердились входе судебного следствия, передает Zakon.kz.

С последним словом Арыстанбек Мухамедиулы выступил с последним словом подсудимого в суде №2 района Байконыр города Астаны.



"Ваша честь, я согласен на любое наказание, хоть на расстрел, только не на хищение. Есть казахская пословица Өлімнен ұят күшті (Стыд страшнее смерти – прим. ред.).Честь дороже всего. За свои 60 лет я прожил насыщенную, нелегкую, но достойную жизнь". Арыстанбек Мухамедиулы

Он также отметил, что, согласно доводам следствия, должен был выставку "Шествие Золотого человека" оставить в Индии до окончания коронавирусных ограничений. Но в этом случае уникальные артефакты могли бы быть повреждены без доступа к ним специалистов для регулярной обработки и без правильных условий хранении за такой долгий срок.

"Ни одна страна не захочет принимать выставку ("Шествие Золотого человека" – прим. ред.), имеющую проблемную историю. Индийская сторона в свою очередь удивляется, в чем проблема, ведь выставка прошла. Только из-за коронавируса она была вместо тридцати дней – три дня, но это было связано с введением локдауна". Арыстанбек Мухамедиулы

Экс-глава Нацмузея заявил, что в ходе судебного разбирательства не было приведено ни одного доказательства, подтверждающего факт хищения средств, сговора либо иного нарушения закона.

По делу бывшего директора Национального музея и экс-министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы судебное разбирательство началось 17 апреля в суде №2 района Байконур в Астане. В первый день суд отклонил ходатайство адвоката Мухамедиулы об изменении меры пресечения на домашний арест.



Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют в хищении 221 млн 411 тыс. 730 тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека" при пособничестве его бывшего заместителя Алмаза Нуразхана и двух других обвиняемых – Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой.

5 июня в Антикоррупционной службе заявили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы на сотрудников Антикора.

12 июня гособвинитель запросил для Арыстанбека Мухамедиулы наказание в виде 9 лет лишения свободы. Для Алмаза Нуразхана, Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой прокурор просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы.