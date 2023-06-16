"Евразия" признан лучшим телеканалом года
Фото: unsplash
Национальная медиа ассоциация (НМА) Казахстана ко Дню работников СМИ определила топ-3 ("Евразия", КТК, Qazaqstan) телевизионных проектов года в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.
В расчет брали передачи и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года.
Таким образом, фактически выявлены победители телесезона 2022/2023:
- Лучший канал года – "Евразия".
- Лучшие новости года – КТК.
- Лучший сериал года – "Күйеу бала-2", Qazaqstan.
- Лучший фильм года – "Алые паруса. Новая история", КТК.
Фото: НМА
Фото: НМА
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