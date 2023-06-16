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"Евразия" признан лучшим телеканалом года

В Казахстане определили топ-3 телевизионных проектов Фото: unsplash
Национальная медиа ассоциация (НМА) Казахстана ко Дню работников СМИ определила топ-3 ("Евразия", КТК, Qazaqstan) телевизионных проектов года в разных номинациях, сообщает Zakon.kz.

В расчет брали передачи и сериалы, вышедшие в эфир с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года.

Таким образом, фактически выявлены победители телесезона 2022/2023:

  • Лучший канал года – "Евразия".
  • Лучшие новости года – КТК.
  • Лучший сериал года – "Күйеу бала-2", Qazaqstan.
  • Лучший фильм года – "Алые паруса. Новая история", КТК.
В Казахстане определили топ-3 телевизионных проектов

Фото: НМА

В Казахстане определили топ-3 телевизионных проектов

Фото: НМА

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