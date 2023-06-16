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Законодательство РК

Спасатели из двух регионов покидают место пожара в Абайской области

Спасатели из двух регионов покидают место пожара в Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
Сегодня, 16 июня 2023 года, по распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова группировки сил и средств Департаментов по чрезвычайным ситуациям Алматинской и Карагандинской областей убыли к месту постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.

Сырым Шарипханов поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм в борьбе с огнем.

"На месте до полной ликвидации пожара осуществляется постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом. Угрозы населенным пунктам нет, открытые очаги горения также не обнаружены".Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве отметили, что дальнейшее окарауливание места пожара будет обеспечиваться лесными пожарными станциями Министерства экологии и природных ресурсов, пожарными подразделениями МЧС и воздушными судами.


По данным МЧС РК, всего с начала борьбы с пожаром осуществлено 2636 сбросов общим объемом 7747 тонн.

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Абайская область Пожар в Абайской области Сырым Шарипханов МЧС РК
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