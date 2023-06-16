ОСМС для детей с особенными потребностями: как проходит реабилитация детей с ДЦП в Алматы

В Казахстане порядка 19 тыс. детей с диагнозом ДЦП. Излечить детский церебральный паралич невозможно, однако улучшить состояние ребенка можно благодаря качественной реабилитации. В последние годы пройти ее можно благодаря системе обязательного медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Детская реабилитация ранее входила в пакет бесплатной медицинской помощи, но не оказывалась в таком объеме, попросту не хватало денег. С 2020 года реабилитационная и восстановительная помощь оказывается в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования. Внедрение ОСМС позволило увеличить виды и качество услуг, а также внедрить современные технологии. Дети стали получать весь объем медицинской помощи совершенно бесплатно. За них взносы на ОСМС оплачивает государство. Подробнее об этом журналистам рассказал Тлеухан Абилдаев, директор филиала ФСМС по городу Алматы, в одном из центров реабилитации города.

"Сегодня медицинская реабилитация – одна из самых востребованных услуг в пакете обязательного социального медицинского страхования, и, пожалуй, требует нашего с вами отдельного внимания. Для сравнения, по городу Алматы в 2018 году реабилитационная помощь оказывалась только на уровне 4 детских реабилитационных центров на сумму 481,8 млн тенге. А сейчас уже по итогам только 4 месяцев 2023 года в регионе проведено более 4,5 тыс. реабилитационных мероприятий для детей на сумму порядка 915,7 млн тенге. До конца года Фондом планируется финансирование еще на 3,2 млрд на более 15 тыс. случаев", – рассказал Тлеухан Абилдаев, директор филиала ФСМС по городу Алматы.

Ежегодный рост объемов финансирования придал толчок открытию новых реабилитационных центров, отделений и кабинетов реабилитации в медицинских организациях. Среди них реабилитационный центр "Ассоциация родителей детей-инвалидов", который проводит третий этап реабилитации для детей с церебральным параличом, а также детям с постинсультными нарушениями, мышечной дистрофией и другими поражениями центральной нервной системы.





Фото: Zakon.kz



Только за прошлый год в рамках ОСМС реабилитацию в центре "АРДИ" прошли более 800 детей, в том числе 25 детей смогли пойти в общеобразовательные школы и детские сады.



"Специалистами для особых детей на базе нашего центра проводится как физическая реабилитация, так и психолого-педагогическая коррекция. Успешно работает мультидисциплинарная команда, в состав которой входят невролог, педиатр, реабилитолог, психотерапевт, массажист, ортопед, психолог, эрготерапевт, дефектолог, логопед, социальный работник. Общими усилиями мы пытаемся оказать всестороннюю поддержку и помощь, которая необходима детям и их родителям", — рассказывает главный врач центра Айслу Кожанова.

Специалисты центра показали и современное реабилитационное оборудование. И стоит отметить, медикам есть чем гордиться. В центре имеется отделение физиотерапевтического лечения, зал механотерапии, эрготерапии, кабинет Монтессори, светлая и темная сенсорная комнаты. Все кабинеты оснащены новейшим оборудованием для крупной и мелкой моторики, и самое главное, — это высококвалифицированные специалисты, которые могут помочь детям в их правильном развитии.

Фото: Zakon.kz

Центр принимает детей от года. Именно с раннего возраста специалисты могут помочь ребенку развиваться гармонично, через комплекс мероприятий, который имеет индивидуальный подход.

"Когда ребенок впервые попадает в наш центр на реабилитацию, в фокусе внимания наших специалистов в приоритете оказывается первым – сам малыш, который еще не до конца развил свои навыки, и наша команда включается в процесс его развития. Обязательно проводится работа с его семьей, которую специалисты также обучают и помогают правильно формировать процесс воспитания, прививать навыки самообслуживания, правильно подбирать средства реабилитации. И очень большое значение имеет окружающая среда, которая влияет на ребенка, на качество его жизни", — пояснила Айслу Кожанова.

Родители особенных детей отмечают, что реабилитация, это огромный шанс для детей справится со своим недугом и стать полноценным человеком.

"Мою дочь зовут Еркежан. Она родилась в срок – 30 недель. Из-за того, что она родилась недоношенной, у нее были большие отклонения. В Центр реабилитации мы обратились в возрасте 1 год и 1 месяц. После первого курса реабилитации мой ребенок стал ползать. Сейчас она твердо сама стоит на ногах, это большой прогресс", – рассказала Айгерим Аймухамбетова.

Фото: Zakon.kz

Сейчас по городу Алматы реабилитацию с ДЦП можно пройти в 12 медорганизациях.

Получить медицинскую реабилитацию пациент может в нескольких случаях:

при лечении основного или хронического заболевания;

после острых состояний;

после хирургических вмешательств;

после травм;

при состояниях, которые ограничивают его жизнедеятельность.

Как и для получения любого вида медицинской помощи, для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в своей поликлинике по месту прикрепления. Уже после пациента направят на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов. Они изучат состояние обратившегося, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, а также сформируют первичный реабилитационный диагноз и определят план восстановления.

Курс реабилитации можно проходить в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях: на дому или в санаторно-курортных организациях. В плановом порядке пациент оформляется в стационар через портал "Бюро госпитализации".